وزير الخارجية الإسرائيلي يناقش مع نظيره الأمريكي قرار الجنائية الدولية

ناقش وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي مع وزير الخارجية الأمريكية "انتوني بلينكن" مواقف كلا الجانبين حول قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخيرة.

وقال أشكنازي خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي اليوم، إن قرار المحكمة يشكل خطرا لتضييع فرصة نادرة لدفع السلام في الشرق الأوسط". على حد تعبيره.

وتعتبر هذه الاتصالات الأرفع حتى الآن بين إسرائيل وإدارة بايدن حول الموضوع منذ صدور القرار، وهذه هي المكالمة الثانية بين أشكنازي وبلينكن منذ توليه منصبه.

وأشار أشكنازي في البيان الصادر عنه أنه ناقش مع نظيره الأمريكي موضوع النووي الإيراني والجهود لوقف التموضع الإيراني في المنطقة.





وأصدر المجلس الوزاري الإسرائيلي الكابينت للشؤون السياسية والأمنية، بيانًا، يرفض فيه القرار الذي اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية، والذي قد يسمح بالتحقيق مع إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب.