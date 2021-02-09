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محافظات

لقرب افتتاحها.. محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء المدرسة الدولية للغات.. صور

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:32 م
اللواء جمال نور
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، المدرسة الدولية الحكومية، لمتابعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمدرسة، ورصفها بالانترلوك، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال والتجهيزات بالمدرسة، وتجهيز الحدائق والملاعب، وحمام السباحة.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندس أحمد عبدالكريم، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة سرعة إنهاء اللمسات الأخيرة بالمدرسة وجاهزيتها من مبانى ومعامل وأثاث، تمهيدًا لافتتاحها بدء من الفصل الدراسي الثاني .

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المدرسة الدولية الحكومية تضم 3 مراحل تعليمية من الروضة حتى المرحلة الثانوية، وهي مدرسة لغات دولية حكومية متاحة لكل أبناء المحافظة، مشيرًا أن بها 43 فصلًا، وتستقبل أبناء المحافظة من كافة المراكز لمن يرغب من أولياء الأمور، وأنه يعتبرها بمثابة جامعة، تضاهي المدارس الدولية الخاصة بالقاهرة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من تجهيز كافة الفصول، والمسرح المدرسي، موجهًا  الشكر لكل العاملين الذين يبذلون جهودًا للانتهاء من الأعمال بها، مؤكدًا أن المدرسة متاحة لكل أبناء المحافظة من كافة المراكز، وتم إنشاؤها لتكون افضل من أي مدارس بالمحافظات الأخرى.

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لقرب افتتاحها.. محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء المدرسة الدولية للغات.. صور
لقرب افتتاحها.. محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء المدرسة الدولية للغات.. صور
لقرب افتتاحها.. محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء المدرسة الدولية للغات.. صور
لقرب افتتاحها.. محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء المدرسة الدولية للغات.. صور
لقرب افتتاحها.. محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء المدرسة الدولية للغات.. صور
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