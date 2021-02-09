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ديني

الأوقاف تهدي 123 ألف كتاب لمختلف دول العالم

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:04 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي في مختلف دول العالم ، وفي ضوء جهود وزارة الأوقاف في نشر ترجمات معاني القرآن الكريم وترجمة العديد من إصداراتها في مجال تجديد الخطاب الديني ونشر الفكر المستنير ، أهدت وزارة الأوقاف المصرية عشرات المكتبات الكبرى إلى عدد من وزارات الشئون الدينية والأوقاف ، وعدد من الجامعات ، والمراكز الإسلامية بمختلف دول العالم.

وبلغ ما أهدته الوزارة من هذه الإصدارات خلال العام المالي الحالي لمختلف دول العالم بداية من يوليو 2020م حتى تاريخه أكثر من (123) ألف نسخة ، في حين تم توزيع أكثر من (600) ألف نسخة على الأئمة والواعظات والوعاظ والمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب والأندية الرياضية الكبرى والجامعات والمراكز البحثية ومعاهد الدراسات وقصور الثقافة ومكتبات المساجد الكبرى بجمهورية مصر العربية ، منها (426) ألف نسخة من سلسلة “رؤية” للفكر المستنير ، التي تصدر بالتعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب ، والباقي (174) ألف نسخة من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع إتاحة هذه الكتب إلكترونيًّا وتوزيعها على فلاشات على عدد من المؤسسات العلمية والثقافية في الداخل والخارج.

وذلك إضافة إلى الإصدارات التي تم بيعها من إصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وتواصل وزارة الأوقاف نشر إصداراتها العربية والمترجمة في مختلف دول العالم مع إتاحتها عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف المصرية.
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