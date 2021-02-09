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مرأة

بفستان لافت.. إنجي المقدم بإطلالة تخطف الانظار على إنستجرام

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:20 م
انجي المقدم
انجي المقدم
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نهى هجرس
نشرت الفنانة إنجي المقدم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة ولافته تبرز جمالها.

وأطلت بها إنجي المقدم، بفستان طويل وجذاب باللون الأبيض، ومكشوف من الساقيين ليكشف عن رشاقتها، ودون اكمام، كما يتميز بمجموعة من الفصوص الفضية على الاكتاف ليبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إنجي المقدم في الماكياج على الالوان الناعمة للعيون لتبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم.

كما اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها، وتركت خصلات شعرها متطايرة لتبرز جمال ملامحها.




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