بفستان لافت.. إنجي المقدم بإطلالة تخطف الانظار على إنستجرام





وأطلت بها إنجي المقدم ، بفستان طويل وجذاب باللون الأبيض، ومكشوف من الساقيين ليكشف عن رشاقتها، ودون اكمام، كما يتميز بمجموعة من الفصوص الفضية على الاكتاف ليبرز جمالها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إنجي المقدم في الماكياج على الالوان الناعمة للعيون لتبرز جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون البيج الناعم.





كما اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها، وتركت خصلات شعرها متطايرة لتبرز جمال ملامحها.















