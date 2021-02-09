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رياضة

الخطيب يشكر رومنيجه .. ويهنئ بايرن ميونخ بنجاحاته الكبيرة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:24 م
صدى البلد
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محمود المخبزي

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي، التحية لأسطورة الكرة الألمانية، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، كارل هاينز رومنيجه، مؤكدًا تقديره الشخصي والنادي الأهلي لبطل أوروبا وتعاونه وتعامله الراقي.

 

وهنأ الخطيب بطل ألمانيا وجماهيره على النجاحات الكبيرة التي يحققها على كل المستويات المحلية والقارية، في وجود منظومة عمل محترفة ومحترمة، وتملك كل مقومات التفوق، وعلى رأسها النجم التاريخي لبايرن رومنيجه، الذي يعرفه جيدًا ويعتز بعلاقته، التي توطدت عندما قام رئيس الأهلي بزيارة بطل أوروبا قبل سنوات، وشهد على نجاح منظومة العمل في بايرن، التي تعمل دائمًا على التطوير دون سقف للطموح، والتي تم ترجمتها في الفترة الأخيرة بالألقاب المحلية والقارية التي حصدها بطل ألمانيا عن جدارة واستحقاق.

 

كما خص بالتهنئة صديقه نجم البافاري السابق، الذي يلعب دورًا كبيرًا في هذه النجاحات كارل هاينز رومنيجه، والذي يتوجه إليه بخالص الشكر والمحبة على تقديره وناديه للنادي الأهلي وحديثه الراقي عن بطل إفريقيا، بعد المقابلة التي جرت بين الفريقين أمس في كأس العالم للأندية في قطر.

وأضاف أنه سعيد بالعلاقة المتميزة بين الأهلي وبايرن ميونيخ، وتمنى كل التوفيق لبطل أوروبا في اللقاءات القادمة.

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