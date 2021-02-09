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أخبار البلد

بـإطلالة جديدة .. ريا أبى راشد توجه رسالة لـ متابعيها .. شاهد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:32 م
صدى البلد
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سيد احمد
وجهت الإعلامية ريا أبي راشد  رسالة لـ متابعيها ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " . 


وعلقت ريا ابى راشد قائلة " ابحث عن الفرح في الأشياء البسيطة ". 

وبدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.

وتتحدث ريا أبي راشد عدة لغات بطلاقة، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهو ما جعلها قدوة للكثير من السيدات، بالأخص بعد معرفتهم قصة محاربتها للسرطان، وعدم يأسها أمام هذه المحنة.

وتعتبر ريّا أبي راشد أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج "سكووب" في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج "سكووب" من أهم إنجازاتها كـ محاورة خاصة.

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