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فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء توضح حكم إخراج كفارة الصيام لإطعام شخص صائم فقط.. وموقف الشرع في القادر على الحج ماليا أو بدنيا ولم يؤد الفريضة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:30 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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محمد شحتة
هل من صلى على النبي 1000 مرة لم يمت حتى يبشر بالجنة؟
حكم من يقدر على الحج ماليا أو بدنيا ولم يؤد الفريضة
هل المال الذى أجده بالصدفة في الأماكن العامة يكون من حقي؟
هل يشترط إخراج كفارة الصيام لإطعام شخص صائم فقط ؟
هل تدخل مصاريف الجنازة ضمن تركة الميت؟


نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

في البداية، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على سؤال: هل من صلى على الرسول 1000 مرة لم يمت حتى يبشر بالجنة ؟. 

ورد وسام، قائلًا: ورد في هذا في بعض الأحاديث .. بان من يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا -  واقل الكثرة 1000 صلاة  - فلا يموت حتى يبشر بالجنة .

وقال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للحج قدرة مالية وقدرة بدنية، فلو كان المسلم قادرا ماليا فله أن ينيب ما يحج عنه، أما إذا كان قادرا بدنيا وليس معه المال ليحج منه، فلا يجب عليه الحج، جاء ذلك في إجابته عن سؤال "ما حكم من يقدر على الحج ولم يفعل؟

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سؤال: حكم المال الذى أجده في الأماكن العامة؟. 

ورد وسام، قائلًا: الغرض من التقاط اللقطة او الأشياء التي نجدها في الأماكن العامة، ليس ان نتملكها ونظن انها رزق ساقه الله الينا، لكن الغرض منها هو ان نوصلها إلى أصحابها بأن نتحمل عبء الأمانة وعبء الإعلان عن هذه المفقودات وعبء البحث عن صاحبها.

وأشار الى أنه بعد انتشار وسائل التواصل من السهل الإعلان عن هذه الأشياء والوصول الى أصحابها واعطائها لهم.

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سؤال: هل يشترط اخراج كفارة الصيام لإطعام شخص صائم فقط ؟.

ورد وسام، قائلًا:  الاطعام عند عدم القدرة على القضاء اما من يستطيع فيجب الصيام ، مشيرا الى أنه يمكن ان يتم اطعام أي فقير سواء كان صائما أم لا .. لكن الاطعام لا يكون الا في حالة عدم القدرة على قضاء الصيام .. فاذا كنت تستطيعين الصيام فيجب عليك الصيام.

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن مضمون سؤال: "زوجي توفى وكان يعمل في إحدى الشركات وقامت جهة العمل بصرف مبلغ مالي لي كمصاريف جنازة.. فهل تدخل ضمن التركة ويجب توزيعها على الورثة أم هي لي فقط؟".

ورد عاشور، قائلًا: "من المعروف أن بعض الشركات أو المؤسسات تدفع لأحد أفراد أسرة الموظف المتوفى مبلغًا من المال تحت مسمى "الخارجة" أو مصاريف الجنازة وهي ليست ميراثا ولا تدخل ضمن التركة، وبالتالي فليس لأحد حق فيها إلا من خرجت باسمه وله أن يفعل بها ما يشاء".
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