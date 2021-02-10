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سيارات

مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:01 ص
ميتسوبيشي اكسباندر
ميتسوبيشي اكسباندر
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صبري طلبه

تواصل شركة ميتسوبيشي اليابانية تألقها داخل السوق المصرية للسيارات، حيث تشارك بعدة إصدارات تختلف من ناحية التصميم والقدرات الفنية، ومن أبرز الطرازات المنضمة إلى قائمة السيارات اليابانية، يأتي النموذج اكسباندر موديل 2021 و الذي ينتمى إلى فئة الـ MPV.


وزودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 104 حصان، و عزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

 

كما يمكن للسيارة أن تتسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية قدرها 13.8 ثانية، و بنسبة استهلاك وقود اقتصادية تبلغ 5 لترات، عند قطع السيارة مسافة تقدر بـ100كم.

 

اعتمدت اكسباندر على تقديم وسائل الحماية والأمان والتي تشمل، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBDـ إضافة إلى الوسائد الهوائية AIR BAGS، و مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن، وكاميرا خلفية للفئات الأعلى تجهيزًا، و نظام تفعيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة تدعم انظمة الهواتف الذكية.

 

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021

 الفئة الأولى أوتوماتيك موديل MIDLINE 2021 محرك  1500 سي سي بسعر 305 آلاف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل MIDLINE + 2021 محرك  1500 سي سي بسعر  310 آلاف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك هاى لاين موديل  2021 محرك 1500  سي سي بسعر 335 ألف جنيه.

مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021
مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021
مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021
مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021
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