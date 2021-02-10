تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل جلاش بالدجاج بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي.
مقادير جلاش بالدجاج
ورق جلاش
بصلة مفرومة
3 ثمرة فلفل رومي مفروم
1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
1 ملعقة كبيرة توابل دجاج
1 ملعقة صغيرة فلفل اسود ملح
1 كوب لبن
بيضة
ثلاثة أرباع كيلو صدور دجاج شرائح
سمنة
التزيين
جبن شيدر مبشورة
اوراق بقدونس
طريقة تحضير جلاش بالدجاج
* يشوح البصل فى زيت ويضاف الدجاج وفلفل رومى ويتبل بملح وفلفل وتوابل
* يدهن البايركس بالسمنة وترص طبقات من الجلاش وتدهن كل طبقة سمنة ثم تحشى بحشوة الدجاج وتغلق بطبقات الجلاش مدهونة سمنة
* ثم يسقى الجلاش باللبن مخفوق مع البيض ويتبل بملح
* ثم ترش الجبنة على الوجه
* تدخل الفرن حتى تمام النضج
* وتقدم بالهنا