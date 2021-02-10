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مرأة

طريقة عمل جلاش بالدجاج

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:00 ص
طريقة عمل جلاش بالدجاج
طريقة عمل جلاش بالدجاج
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل جلاش بالدجاج بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي.

مقادير جلاش بالدجاج

ورق جلاش
بصلة مفرومة
3 ثمرة فلفل رومي مفروم
1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
1 ملعقة كبيرة توابل دجاج
1 ملعقة صغيرة فلفل اسود ملح
1 كوب لبن
بيضة
ثلاثة أرباع كيلو صدور دجاج  شرائح
سمنة
التزيين
جبن شيدر مبشورة
اوراق بقدونس

طريقة تحضير جلاش بالدجاج
* يشوح البصل فى زيت ويضاف الدجاج وفلفل رومى ويتبل بملح وفلفل وتوابل

* يدهن البايركس بالسمنة وترص طبقات من الجلاش وتدهن كل طبقة سمنة ثم تحشى بحشوة الدجاج وتغلق بطبقات الجلاش مدهونة سمنة

* ثم يسقى الجلاش باللبن مخفوق مع البيض ويتبل بملح

* ثم ترش الجبنة على الوجه

* تدخل الفرن حتى تمام النضج

* وتقدم بالهنا

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