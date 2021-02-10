تدشين ورشة لصيانة وإصلاح الأجهزة المعملية بمياه سوهاج

وأوضح رئيس مياه سوهاج انه تم تدريب عدد من المهندسين والفنيين والكيميائيين المتخصصين في مجال صيانة الاجهزة المعملية لصيانة وإصلاح الاعطال التي قد تتعرض لها الاجهزة المعملية وتغيير الاجزاء التالفة والقيام بأعمال الصيانة الدورية للأجهزة لمنع حدوث الاعطال.





وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قد بدأت اجراء اختبارات المتقدمين لمسابقة الشركة رقم 1 لعام 2020 لوظائف فنى تشغيل وصيانة وامين مخزن وفنى معمل وذلك الكترونيًا.





وقال اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أن كل متقدم يتسلم اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول عبر المنصة الالكترونية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التي تم تصميمها واتاحتها لإجراء الاختبارات الالكترونية.



