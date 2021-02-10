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أخبار العالم

لن تفعل ما يحلو لك الآن.. أردوغان في مرمى نار الشيوخ الأمريكي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:27 م
أردوغان
أردوغان
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محمد علي


حث مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الضغط على تركيا فيما يتعلق بسجلها السيئ  في مجال حقوق الإنسان، وفق ما ذكرت صحيفة جريك ريبورتر.

وأشار خطاب من الحزبين وقعه 52 عضوًا في مجلس الشيوخ اتهموا فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتهميش المعارضة الداخلية وإسكات أو تجنيد وسائل الإعلام الناقدة له، وتطهير البلاد من القضاة المستقلين واستبدالهم بالموالين للحزب، وسجن عشرات الصحفيين.

وأطلق المبادرة  السناتور رون وايدن ، وهو ديمقراطي من ولاية أوريجون ، والجمهوري ماركو روبيو من فلوريدا.

وجاء في الرسالة أن "السياسة الخارجية لأردوغان قد أصبحت أكثر عدوانية وقتالية بمرور الوقت".

سعي تركيا لإسكات المنتقدين
كتب أعضاء مجلس الشيوخ "في السنوات الأخيرة ، هاجم أردوغان بوقاحة الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة الذين يقاتلون داعش في سوريا ، واشترى أنظمة دفاع جوي روسية على الرغم من التحذيرات من أنها لا تتوافق مع التكنولوجيا الأمريكية، وشجع أذربيجان على استخدام العنف لتسوية نزاع إقليمي مع أرمينيا". 

كما حاول أردوغان الضغط على الولايات المتحدة ودول أخرى لتسليم المواطنين الأتراك، الذين يحملهم مسؤولية الانقلاب الفاشل في عام 2016.

أضافت رسالة الأعضاء "لقد سعت حكومة أردوغان إلى إسكات الأصوات في الولايات المتحدة مثل أنيس كانتر ، لاعب الدوري الأمريكي للمحترفين والمدافع عن حقوق الإنسان ، من خلال ملاحقة أسرته في تركيا ووضع إشعار أحمر من الإنتربول عليه".

واعتبر أعضاء مجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة لديها فرصة كبيرة للتأثير على سجل حقوق الإنسان.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: "نعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تضع الحلفاء والشركاء على مستوى أعلى وأن تتحدث معهم بصراحة حول قضايا حقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي".

وطالبوا "نحثكم على التأكيد للرئيس أردوغان وإدارته على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور، والإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وعكس مسارهم السلطوي".

تصاعد التوتر مع تركيا
يواجه تعهد الرئيس جوزيف بايدن بوضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية الأمريكية تحديًا فيما يتعلق بتركيا.

تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا منذ فترة.

لكن في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ، تم تخفيف العديد من بؤر التوتر المحتملة بفضل العلاقة الودية بين ترامب وأردوغان.

قال مايكل روبين ، المسؤول السابق في البنتاجون والباحث المقيم في معهد أمريكان إنتربرايز ، لشبكة CNBC مؤخرًا: "الشيء الوحيد الذي حافظ على العلاقة على مدار السنوات العديدة الماضية هو علاقة ترامب الشخصية بأردوغان".

وأضاف: "بعد ذهاب ترامب ، يجب أن يشعر أردوغان بقلق شديد للغاية".

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