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رياضة

وفاة والدة يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:03 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
أعلنت صحيفة "ميرور" البريطانية وفاة والدة يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن عمر 81 عاما متأثرة بفيروس كورونا.

وحسب تقارير الصحيفة، فإن مدرب الريدز لن يستطيع السفر إلى إلمانيا لحضور جنازة والدته بسبب القيود المفروضة على رحلات الطيران بين البلدين.


وكتب الألماني: "كانت تمثل لي كل شيء، كانت تجسيدا حقيقيا لمعنى الأم، خسرت جزءا كبيرا في حياتي".

وأضاف: "ما يؤلمني هو أنني لن أستطيع السفر لتوديعها وحضور جنازتها كشخص مؤمن، أنا أعلم أنها في مكان أفضل الآن".

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