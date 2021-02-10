وفاة والدة يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول

يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن عمر 81 عاما متأثرة بفيروس كورونا.

أعلنت صحيفة "ميرور" البريطانية وفاة والدة، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن عمر 81 عاما متأثرة بفيروس كورونا.





رحلات الطيران بين البلدين.

وحسب تقارير الصحيفة، فإن مدرب الريدز لن يستطيع السفر إلى إلمانيا لحضور جنازة والدته بسبب القيود المفروضة علىبين البلدين.





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الألماني: "كانت تمثل لي كل شيء، كانت تجسيدا حقيقيا لمعنى الأم، خسرت جزءا كبيرا في حياتي". وكتب: "كانت تمثل لي كل شيء، كانت تجسيدا حقيقيا لمعنى الأم، خسرت جزءا كبيرا في حياتي".





وأضاف: "ما يؤلمني هو أنني لن أستطيع السفر لتوديعها وحضور جنازتها كشخص مؤمن، أنا أعلم أنها في مكان أفضل الآن".





