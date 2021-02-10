يحدث في سوهاج.. ضبط موظفين متهمين بتسهيل بناء عقار على أرض ملك الدولة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام شخصين (موظفين بإحدى الجهات الحكومية بمحافظة سوهاج) باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج) وتمكينه من بناء عقار سكنى على أرض ملك الدولة وتسهيل حصوله على رخصة البناء من خلال قيامهما بإثبات بيان الصلاحية بأن الأرض الخاصة بالمذكور ليست من أملاك الدولة ولا مانع من استخراج رخصة للبناء عليها – على خلاف الحقيقة- الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.



