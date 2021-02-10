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اقتصاد

بحيري أحمد بحيري رئيسًا لشعبة المصدرين فى غرفة الإسكندرية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:55 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
نظمت شعبة المصدرين والتجارة الخارجية، بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الأربعاء، بمقر الغرفة، اجتماعًا لاختيار رئيس جديد للشعبة، خلفًا للدكتور أحمد سمير نصار، والذي وافته المنية ديسمبر الماضي.

وخلال الاجتماع تم اختيار  بحيري أحمد بحيري رئيسًا للشعبة، و مجدي الوليلي نائب أول رئيس الشعبة، كما تم تصعيد  خالد إبراهيم، عضوًا بمجلس إدارة الشعبة.
   
يذكر أنه تم اعتماد شعبة المصدرين والتجارة الخارجية، بناءً علي القرار الوزاري  رقم 742 لسنة 1925 بمحافظة الاسكندرية واعتماد نظامها الاساسي تحت إشراف الغرفة التجارية لمحافظة الاسكندرية وفي حدود اختصاصها.

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