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أخبار العالم

اليمن: هجمات الحوثيين المستمرة تكشف خطأ أمريكا في هذا الأمر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:48 م
وزير الإعلام اليمني
وزير الإعلام اليمني
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شيماء مصطفى
أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إدانة بلاده بأشد العبارات الهجوم الإهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي الإهابية المدعومة من ايران على المملكة العربية السعودية واستهداف مطار أبها الدولي.

وأكد الإرياني في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن استهداف مطار أبها الدولي يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتداد للهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي بأسلحة وخبراء إيرانيين واستهدفت الأحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذا للأجندة الإيرانية الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن التصعيد الواسع لمليشيا الحوثي تأكيد إضافي على الإشارات الخاطئة لإعلان الإدارة الأمريكية نيتها إلغاء تصنيفها "منظمة ارهابية" واعتباره بمثابة ضوء أخضر لهذه الهجمات.

وأوضح أن هذه الممارسات تؤكد على ضرورة مراجعة المجتمع الدولي مواقفه تجاه الأزمة اليمنية والتحرك الجاد لدعم استعادة الدولة وإسقاط هذه المليشيات.

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن اليوم الأربعاء، عن وقوع اعتداء إرهابي جبان تبناه الحوثيون، والذي استهدف مطار أبها الدولي.

ووفقا لشبكة "العربية"، قال التحالف العربي إن الاعتداء الحوثي الجبان أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق ولكن تمت السيطرة عليه.

واعتبر التحالف أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين بمثابة "جريمة حرب"، مشددا على أنه سيتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأكد التحالف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.
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