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الدواء فيه سم قاتل.. وزارة الصحة تحذر من حقن المضادات الحيوية.. ونواب: الاستخدام المفرط أفقدها فاعلية التأثير على الأمراض البكتيرية.. والناس بتتعامل معاها زي البونبوني

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:02 م
مضادات حيوية
مضادات حيوية
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محمد الشعراوي
إيرين سعيد: المضاد الحيوي قاتل للبكتريا وليس الفيرس ولا توجد له علاقة بنزلات البرد
أحمد الأحمر: مصر من أكثر الدول إستخداما للمضادات الحيوية
يهاب وهبه: استخدام المضادات الحيوية المفرط سببه صرفه من الصيدليات بدون روشتة

حذر أعضاء البرلمان، من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، حيث توجد عشوائية في استخدامه من قبل كثير من الناس، دون أي إدراك لخطورته او ما قد يحدثه من تكوين أنواع بكتيرية جديدة تمتلك أجهزة دفاعية أقوى من المضاد الحيوي، محذرين من صرفها دون وجود روشتة من قبل طبيب متخصص.

بداية قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية في مصر، أمر شائع وليس مستحدث حيث عانت منه مصر منذ فترة طويلة.

وأكدت سعيد ف تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه مع تعرض البعض لفيرس الإنفلونزا، يتم المسارعة  واللجوء لأخذ مضاد حيوي، موضحة الطريقة الخاطئة التي نتعامل بها بخصوص هذا الشأن، حيث إن المضاد الحيوي قاتل للبكتريا وليس الفيرس، ولا توجد له علاقة بنزلات البرد.

وحذرت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، من كثرة استخدام المضادات الحيوية، مشيرة إلى أن ذلك يساعد على ظهور أنواع بكتيرية مقاومة وتمتلك أجهزة دفاعية مضادة للمضادات الحيوي، وبالتالي يصبح المضاد الحيوي غير فعال وعديم الجدوى.

وأضافت دكتورة إيرين سعيد، أننا في حاجة لتوعية شديدة لتوضيح هذا الأمر فضلا عن وجود رقابة دورية للصيدليات، مؤكدة على ضرورة اللجوء إليه في الحالات الضرورية فقط.

أوضحت النائبة إيرين سعيد، أن كثرة التعامل مع المضادات الحيوية سؤدي إلى وقوع كارثة، لافتة إلى أن البعض يتعامل معه كأنه "بونبوني" يلجأون إليه بشكل مستمر دون وعي بخطورته وتأثيره السلبي على صحة الإنسان.

من جانبها قال النائب أحمد الاحمر عضو مجلس الشيوخ ، أن مصر تعد من أكثر البلاد إستخداما للمضادات الحيوية، منوها إلى خطورة تعاطي هذه المضادات الحيوية دون وصفة طبية .

وأوضح الاحمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه مع الإستخدام المفرط للمضادات الحيوية، تكون هناك مقاومة من البكتيريا، وبالتالي يكون هناك إضطرار لإستخدام مضادات حيوية  أقوى، حتى نصل لمرحلة تكون المضادات الحيوية فقدت فعاليتها وتأثيرها على الأمراض البكتيرية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التوعية أساسية لمحاربة هذه الظاهرة، لأنها ستؤثر على حياة  أشخاص، إكتسبت لديهم البكتيريا مقاومة أقوى من المضاد الحيوي. 

فيما قال النائب إيهاب وهبه عضو مجلس الشيوخ، أنه يوجد مرضى تقوم بإستخدام المضادات الحيوية بدون علم من الطبيب المتخصص، فعند الشعور بأي عرض للمرض يلجأو لهذه المضادات الحيوية، مشيرا إلى أن ذلك له خطورة بالغة على صحته .

وأكد وهبه في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن السبب الرئيسي في الإفراط في إستخدام المضادات الحيوية، هو صرفه من الصيدليات بدون روشتة من الطبيب، منوها أن بعض الدول بالخارج لا تقوم بصرفه غلا على أساس روشتة من طبيب متخصص.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى انه بعد فترة من الزمن، ومع الإستخدام العشوائي للمضادات الحيوية سيكون هناك صعوبة في إيجاد مضاد حيوي يؤثرعلي الميكروبات الموجودة مصر، وهو أمر سيعاني منه الكثير.

وأضاف وهبه، إلى أن البعض يستخدم المضادات الحيوية بدون أي داعي أو مبرر، بل الإستخدام يمون بسبب إعتقادهم أنه أفضل لصحتهم، ولكن ذلك غير صحيح حيث أن المضاد الحيوي يقلل مقاومة الجسم للمرض، ويكسب البكتريا مقاومة أكبر تجعلها قادرة على تخطي المضاد الحيوي.
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