استئناف عمل القوافل العلاجية بـ دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن إستئناف عمل القوافل الطبية العلاجية في ظل الظروف التى تمر بها البلاد ،وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات ...





حيث إنطلقت اليوم القافلة الطبية العلاجية بكفور الغاب (المرابعين) التابعة لمركز ومدينة كفر سعد والتى سيتم العمل بها حتى الغد ، كما تتضمن خطة القوافل العلاجية المجانية التى ستتم خلال فبراير الجاري إنطلاق قافلة بقرية الكاشف بمركز الزرقا يومي الأربعاء والخميس (١٨،١٧ فبراير ٢٠٢١) وأخرى بقرية البراشية بمركز فارسكور يومي الأربعاء والخميس الموافقين (٢٥،٢٤ فبراير ٢٠٢١) .





هذا وقد نوهت المحافظ الى أن القوافل تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين و بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، منوهة الى انها ستتضمن عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية , بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ،وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية.





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