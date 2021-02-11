منذ 2014.. أهالي زاوية عبود في كفر الدوار يطالبون بتنفيذ قرار هدم منزل معرض للانهيار

استغاث أهالي مركز كفر الدوار زاوية عبود التابعة لمحافظة البحيرة، في رسالة بعثوا بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس"بموقع "صدى البلد"؛ من وجود منزل آيل للسقوط يعرض سكان المنطقة للخطر.





قال الأهالى فى رسالتهم: العقار بحالة سيئة للغاية ويتساقط منه أجزاء علمًا بأن هذا العقار آيل للسقوط وله قرار إزالة ورخصة هدم منذ عام 2014 ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بسبب تقاعس المسؤولين عن التنفيذ.





وأضافوا : علما بأن هذا العقار قد تم استخراج شهادة الإشراف الهندسى بهدم العقار وقد أرسلت إلى النائب العام المستشار النائب العام وتفضل مشكورا وكلف وكيل النائب العام حسام الدين بك السقا في البحيرة مركز كفر الدوار ولكن بعد ذلك تم نقله ولم يتم اتخاذ أي إجراءات منذ ذلك الوقت، مناشدين المسئولين الحضور للمعاينة فى أسرع وقت ممكن النظر إلى سكان هذه المنطقة بعين الرحمة، واتخاذ قرار تنفيذ الهدم للحفاظ على أرواح سكان المنطقة.





للتواصل مع أحد أصحاب الشكوى، من خلال الرقم:

01277147132





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