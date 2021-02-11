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منوعات

في مثل هذا اليوم 11 فبراير.. تنحي الرئيس الأسبق مبارك.. مولد الملك فاروق ووفاة علاء ولي الدين.. أول رصد مباشر لموجات الجاذبية

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:59 ص
صدى البلد
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هدير علاء
في مثل هذا اليوم 11 فبراير.. شهد العالم العديد من الأحداث التاريخية المؤثرة على مدار مراحل مختلفة، ومن أبرز هذه الأحداث إعلان اللواء عمر سليمان تخلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد في عام 2011، ومولد الملك فاروق آخر ملوك مصر عام 1920.

وفيما يلي رصد لأبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم:

1. تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك:
في الـ11 من فبراير لعام 2011، أعلن اللواء عمر سليمان عن تخلي الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وذلك بعد 18 يومًا من اندلاع ثورة الـ25 من يناير.

2. الإعلان عن الرصد الأول المباشر لـ موجات الجاذبية:
في الـ11 من فبراير لعام 2016، أعلن باحثون أمريكيون عن اكتشاف تاريخي متمثل في الرصد الأول المباشر لموجات الجاذبية، التي تنبأت بها نظرية النسبية العامة التي وضعها عالم الفيزياء الشهير "ألبرت أينشتاين" في عام 1915.

يذكر أن قد تم إجراء أول رصد مباشر لموجات الجاذبية في الـ14 سبتمبر لعام 2015، وتم الإعلان عنها في 11 فبراير 2016، في حين أنه كان في السابق يُستدل على موجات الجاذبية بشكل غير مباشر فقط.

3. الإفراج عن نيلسون مانديلا بعد سجن دام لأكثر من عقدين من الزمان:
في الـ11 من فبراير لعام 1990، أُطلق سراح زعيم جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا بعد أن مكث في السجن لمدة 27 عامًا، وكان هو الذي قاد الحركة لإنهاء الفصل العنصري في بلاده في منتصف الأربعينيات، وشغل منصب رئيس جنوب إفريقيا خلال الفترة ما بين عامي 1994 و1999، وكان أول رئيس أسود للبلاد.

4. مولد الملك فاروق:
في الـ11 من فبراير لعام 1920، وُلد الملك فاروق الذي يعتبر آخر ملوك مصر.

5. افتتاح أول مستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية:
في الـ11 من فبراير لعام 1752، أصبحت مستشفى "بنسلفانيا"، التي أسسها كل من "بنجامين فرانكلين" و"توماس بوند"، أول مستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتحت أبوابها للمرضى في هذا التاريخ، وقد افتُتحت في البداية في منزل حُول إلى مستشفى، وشيدت في موقعها الحالي عام 1755.

6. مولد الأديبة مي زيادة:
وُلدت الأديبة الفلسطينية اللبنانية مي زيادة في الـ11 من فبراير لعام 1886، واسمها الحقيقي "ماري إلياس زيادة"، واختارت لنفسها فيما بعد اسم "مي"، وقد أبدعت في مجال الصحافة وكانت تنشر مقالاتها في الصحافة المصرية بأسماء مستعارة كما كان لها دور في الدفاع عن حقوق المرأة واستحقت أن تكون من رائدات النهضة النسائية العربية الحديثة، وقد توفيت في القاهرة عام 1941 عن عمر يناهز 55 عامًا.

7. مولد توماس إديسون:
في الـ11 من فبراير لعام 1847، وُلد رجل الأعمال والمخترع الأمريكي الشهير "توماس إديسون"، الذي حظي بشهرة تاريخية بفضل اختراعه المصباح الكهربائي.

8. وفاة علاء ولي الدين:
يوافق اليوم الـ11 من فبراير ذكرى وفاة الفنان الكوميدي علاء ولي الدين الذي غيبه الموت عام 2003.
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