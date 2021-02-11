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فن

شاهد.. صورة نادرة لـ ياسمين عبد العزيز في صغرها

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:34 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة  من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت ياسمين عبد العزيز بإطلالة ناعمة بصورة في صغرها .

تشارك ياسمين عبد العزيز في مسلسل "اللى مالوش كبير" مقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.

على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

المسلسل من إنتاج سينرجي-تامر مرسي، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، ‏إيمان ال‏سيد وبدرية طلبة‎‎
شاهد.. صورة نادرة لـ ياسمين عبد العزيز في صغرها
شاهد.. صورة نادرة لـ ياسمين عبد العزيز في صغرها
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