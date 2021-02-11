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اقتصاد

بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة.. الشبكات الإذاعية تحقق عدد ساعات بث 190.3 ألف ساعة عام 2020/2019

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:25 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم   الخميس  الموافق 2021/2/11 بيانا صحفيا لليوم العالمي للإذاعة الذي يُحتفل به يوم 13 فبراير من كل عام وأقرته منظمة اليونسكو بهدف الانتباه الى مكانه هذه الوسيلة الأساسية للإعلام والاتصال في المشهد الإعلامي المحلى والعالمي  والتعاون الدولي بين مختلف الإذاعات في العالم.

وينقسم شعار  الاحتفال باليوم العالمي للاذاعة لهذا العام الى ثلاثة شعارات فرعية (التطور – العالم يتغير – الاذاعة تتطور ).




ومن أهم المؤشرات الإحصائية للهيئة الوطنية للإعلام ما يلي:

بلغ عدد الشبكات الاذاعية 10 شبكات بإجمالي عدد ساعات بث مسموع 190.3 ألف ساعة عام 2019/2020.
 
احتلت الشبكة الإقليمية النصيب الأكبر بعدد ساعات ارسال 66616 ساعة من أجمالي ساعات البث الإذاعي بنسبه 36.7% بمتوسط يومي 182 ساعة يليها شبكة الاذاعات الاجنبية الموجهه حيث بلغت 22326 ساعة بنسبه 12.3% بمتوسط  يومي 61 ساعة 2019/2020
                                                     
احتل المجال الترفيهي النصيب الأكبر من أجمالي عدد ساعات البث الإذاعي حيث   بلغ 42375 ساعة بنسبة 23.3% بمتوسط يومي 115 ساعة يليها المجال الثقافي حيث  بلغ 31402 ساعة بنسبة 17.3 % بمتوسط يومي 85 ساعة يليها ساعات بث الشبكة الثقافية  21960 بنسبة 12.10% من إجمالي ساعات البث المسموع بمتوسط 60 ساعة يوميا عام 2019/2020
 
بلــغ عــدد ساعات البث لإذاعــــــة البرنــــــامج العام 8784 سـاعة خلال عــــام 2019/2020  

بلغ متوسط ساعات البث اليومي لقطاع الإذاعة 496 ساعــة خــلال عــام  2019/2020.
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