آسفة على إزعاجي.. انتحار نجمة تيك توك شهيرة بشكل مفاجئ

انتحرت نجمة تيك توك تبلغ من العمر 18 عامًا بشكل مفاجئ بعد ساعات قليلة من إخبار متابعيها عبر موقع «انستجرام» أن هذا هو المنشور الأخير لها.









ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، كانت دزاريا والمعروفة باسم « Bxbygirlldee»، ترقص وتغني في آخر منشور لها، معلقةً: « أعلم أنني أزعجكم جميعًا، هذه آخر مشاركة لي».











ويتابع دزاريا أكثر من مليون شخص على «تيك توك» وأكثر من 100000 متابع على «إنستجرام» وهو نفس العدد من المشتركين على «يوتيوب».











وصدمت عائلة الفتاة المراهقة من انتحارها، حيث كانت صديقة لهم وليست ابنة فقط، مؤكدين أنهم تمنوا لو تحدثت معهم عن توترها وأفكارها الانتحارية شاكرين الجميع على دعواتهم لها.







