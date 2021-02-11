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رياضة

المقاصة يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام الإنتاج الحربي في الدوري.. اليوم

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:59 ص
فريق مصر المقاصة
فريق مصر المقاصة
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محمد السعيد
يستضيف فريق مصر المقاصة نظيره الإنتاج الحربي اليوم، الخميس، في تمام الخامسة مساء، على ملعب الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق مصر المقاصة بقيادة مدربه إيهاب جلال لاستعادة نغمة الانتصارات، بعد النتائج السيئة للفريق في الفترة الماضية.

وفقد مصر المقاصة 8 نقاط في آخر ثلاث مباريات في الدوري الممتاز، حيث خسر أمام الزمالك 4 - 1، وأمام الاتحاد 4 - 0، وتعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

في المقابل يطمح الإنتاج الحربي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المقاصة، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويحتل مصر المقاصة  المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الـ 16 بـ 9 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، غزل المحلة مع سيراميكا كليوباترا، والاتحاد السكندري مع الإسماعيلي.
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