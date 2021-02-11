بينهم عاملون بوزارات الدفاع والداخلية والعدل.. توقيف عشرات الأشخاص في السعودية

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية عبر موقعها الإلكتروني أنها باشرت 490 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة ١٤٤٢هـ، والتحقيق مع 411 متهم في قضايا جنائية وإدارية.









وأضافت الهيئة أنها أوقفت 65 مواطنا ومقيما منهم 48 موظفا من وزارات "الدفاع، الداخلية، والعدل، والشئون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة"، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ لتورطهم بتهم "الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير"، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.









وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية.











وأوضح بلينكن، في بيان نشره الموقع الرسمي للوزارة، أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الهجمات التي تتعرض لها السعودية من جانب ميليشيات الحوثي.









وأدان المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، خلال إحاطة صحفية، هجوما على مطار أبها الدولي بالسعودية، أمس الأربعاء، مؤكدًا دعم واشنطن الرياض في مواجهة التهديدات بالمنطقة.









وأشار المتحدث إلى أن "الهجوم تزامن مع أول زيارة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج إلى منطقة الشرق الأوسط لتحقيق سلام مستدام في اليمن من شأنه تخفيف معاناة الشعب اليمني".









واعتبر مُتحدث الخارجية الأمريكية أن "الحوثيين لديهم رغبة مستمرة في إطالة أمد الحرب بمهاجمتهم السعودية، بمن فيهم المدنيون".