ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإمارات تسجل 3525 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:20 م
انتشار فيروس كوونا
انتشار فيروس كوونا
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 180,340 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 3,525 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 339,667 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 18 حالة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 974 حالة.

‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3,734 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 319,787 حالة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإمارات تسجل 1255 إصابة جديدة بكورونا و 4 وفيات خلال 24 ساعة

الصحة الإماراتية تجري 155.176 فحص كورونا في 24 ساعة

بإجمالي 204369 حالة.. الإمارات تسجل 1506 إصابات جديدة بكورونا

الإمارات: 1856 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

قفزة كبيرة.. إصابات كورونا اليومية في الإمارات تتخطى 3400 حالة

الإمارات تسجل 3.601 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 حالات

ترشيحاتنا

الحوثيون يستهدفون مطار أبها السعودي بمسيرة مفخخة.. وبايدن يأمر بمراجعة الاستراتيجية تجاه الصين.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

الإغلاقات في الكويت تدفع أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة للاحتجاج

مونديال الأندية.. مفاجأة سارة جديدة من بي إن سبورت

الأم غطت في النوم أثناء القيادة.. شجاعة طفل تنقذ عائلته من موت محقق وسط النيران

قبل شرائها .. تعرف على الهدايا التي تتناسب مع كل برج في عيد الحب

باولو جاملي نجم منتخب البرازيل السابق في حوار لـ صدى البلد: الأهلي فاجأني أمام بايرن ميونخ.. والكرة المصرية تطورت كثيرا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للمستشفى فورا .. 5 أعراض لـ فيروس كورونا تتطلب عناية طبية

يمكنها السير على سطح القمر.. هيونداي تكشف عن سيارة تايجر Hyundai TIGER ذاتية القيادة.. فيديو وصور

أسطول سيارات فاخر شهد على قصة حب حسن يوسف والسندريلا فى هذا الفيلم| صور