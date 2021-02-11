ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل سابلية الشوكولاتة .. خطوة بخطوة

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:00 م
سابلية الشوكولاتة
سابلية الشوكولاتة
Advertisements
نهى هجرس
السابلية من الحلويات المختلفة والمميزة، وتحتوي على مذاق رائع، كما يمكن اضافة النكهات المختلفة والصوصات التي يفضلها البعض، وإليكم طريقة عمل سابلية الشوكولاته للشيف غادة التلي...

مقادير سابليه الشوكولاتة

2 و نصف كوب دقيق 
ربع كوب كاكاو 
نصف كوب بندق مطحون 
300 جرام زبدة بيضة 
صفار بيضة 
فانيليا 
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر 
1 كوب سكر للحشومربى  أو كريمة شوكولاتة بالبندق

للوجه
سكر بودرة 

طريقة تحضير سابليه الشوكولاتة

* تخفق الزبدة مع السكر والدقيق والبيكينج باودر والكاكاو والبندق

* تضاف البيضة وصفار البيضة والفانيليا مع الاستمرار في الخفق حتى -الحصول على قوام مناسب للعجينة

* تفرد العجينة على ورق زبدة وتقطع لدوائر سليمة ودوائر بها ثقب دائري من المنتصف.

* ترص على صينية فرن مبطنة بورق الزبدة، ثم تسوى بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق تقريبًا

* تضاف المربى أو كريمة الشوكولاتة بالبندق على الدائرة السليمة ثم توضع الدائرية المفرغة من الأعلى.

* يرش السكر البودرة على الوجه ويقدم السابليه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لعشاق الريد فيلفت.. 3 وصفات متنوعة زي المحلات

بطرق مختلفة ومذاق متميز.. طريقة عمل المعمول

كب كيك و كوكيز وبراونيز.. 3 وصفات متنوعة لـ حلويات الكريسماس

بمكونات بسيطة .. طريقة عمل البسكويت الإيطالي بالشوكولاتة

مختلفة ولذيذة .. طريقة عمل كيك الليمون والفراولة

ترشيحاتنا

لا يستطيع الكلام.. ابن شقيقة علي حميدة: نقابة الموسيقيين تتجاهلنا

وفاة حسن سويدان أحد أبطال معركة البرلس البحرية في كفر الشيخ

رسالة خطية من العاهل السعودي للرئيس السيسي.. وهذا فحواها

بسبب كورونا.. إجراء سعودي عاجل بشأن صلاة الجمعة

بدرية طلبة تنعى المطرب علي حميدة

مايك بنس كان محاصرا.. فيديوهات جديدة تظهر لحظات الرعب خلال اقتحام الكونجرس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقنيات مذهلة وWi-Fi في كاديلاك اسكاليد 2021.. صور

طريقة عمل سابلية الشوكولاتة .. خطوة بخطوة

كواليس تتويج إيهاب توفيق بالموسم الأول من برنامج The Masked Singer- إنت مين؟