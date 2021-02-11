طريقة عمل سابلية الشوكولاتة .. خطوة بخطوة

مقادير سابليه الشوكولاتة





2 و نصف كوب دقيق

ربع كوب كاكاو

نصف كوب بندق مطحون

300 جرام زبدة بيضة

صفار بيضة

فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 كوب سكر للحشومربى أو كريمة شوكولاتة بالبندق





للوجه

سكر بودرة





طريقة تحضير سابليه الشوكولاتة





* تخفق الزبدة مع السكر والدقيق والبيكينج باودر والكاكاو والبندق





* تضاف البيضة وصفار البيضة والفانيليا مع الاستمرار في الخفق حتى -الحصول على قوام مناسب للعجينة





* تفرد العجينة على ورق زبدة وتقطع لدوائر سليمة ودوائر بها ثقب دائري من المنتصف.





* ترص على صينية فرن مبطنة بورق الزبدة، ثم تسوى بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق تقريبًا





* تضاف المربى أو كريمة الشوكولاتة بالبندق على الدائرة السليمة ثم توضع الدائرية المفرغة من الأعلى.



