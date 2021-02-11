طريقة عمل سابلية الشوكولاتة .. خطوة بخطوة

السابلية من الحلويات المختلفة والمميزة، وتحتوي على مذاق رائع، كما يمكن اضافة النكهات المختلفة والصوصات التي يفضلها البعض، وإليكم طريقة عمل سابلية الشوكولاته للشيف غادة التلي...
مقادير سابليه الشوكولاتة
2 و نصف كوب دقيق
ربع كوب كاكاو
نصف كوب بندق مطحون
300 جرام زبدة بيضة
صفار بيضة
فانيليا
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1 كوب سكر للحشومربى أو كريمة شوكولاتة بالبندق
للوجه
سكر بودرة
طريقة تحضير سابليه الشوكولاتة
* تخفق الزبدة مع السكر والدقيق والبيكينج باودر والكاكاو والبندق
* تضاف البيضة وصفار البيضة والفانيليا مع الاستمرار في الخفق حتى -الحصول على قوام مناسب للعجينة
* تفرد العجينة على ورق زبدة وتقطع لدوائر سليمة ودوائر بها ثقب دائري من المنتصف.
* ترص على صينية فرن مبطنة بورق الزبدة، ثم تسوى بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق تقريبًا
* تضاف المربى أو كريمة الشوكولاتة بالبندق على الدائرة السليمة ثم توضع الدائرية المفرغة من الأعلى.
* يرش السكر البودرة على الوجه ويقدم السابليه.