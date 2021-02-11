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فن

تعرف على أغاني عيد الحب الجديدة

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:06 م
صدى البلد
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آيه عاطف
حرص عدد من نجوم الغناء على طرح أغاني بمناسبة عيد الحب، لمشاركة جمهورهم مثل هذة المناسبة المميزة، وكان أبرز هؤلاء النجوم:

أحمد جمال
يطرح اليوم النجم أحمد جمال لجمهوره ومحبيه أغنيته الجديدة "بحبك" وهى أغنية رومانسية عاطفية، يصرح فيها عن مشاعره تجاه حبيبه ويصف مقدار حبه له.. أغنية "بحبك" هى الأغنية السادسة من ألبومه الجديد وهي من كلمات نور الدين محمد والحان أحمد جمال.

وتوزيع موسيقى محمد العشى ومن إنتاج شركة "مزيكا" وهى الأن على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، وتقول كلماتها: بحبك قد نور الشمس .. وقد ما ضيها دفى .. بحبك فى الكلام والهمس .. ياحالة عشق مختلفة .. معاك الجنة انا فيها .. خلاص طولت النجوم عادى .. فى كل كلمة أغنيها .. هقول إسمك بصوت هادى".

يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال كانت أغنية "زلزال" من كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع الموسيقار وليد فايد، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج شريف فرنسيس.

محمد محسن وهبة مجدي
حرص  الفنان محمد محسن على مشاركة جمهوره ومحبيه فرحة الاحتفال بعيد الحب، وذلك من خلال إعداد مفاجأة من نوع خاص ، حيث يستعد اليوم لطرح فيديو كليب جديد يحمل أسم " أهلا بيك" يتعاون فيه مع  لايف ستايلز ستديوز، والمخرجة بتول عرفة .

وتكمن المفاجأة في ظهور زوجته الفنانة هبة مجدي داخل أحداث الكليب، الذي يشهد قصة حب رومانسية ، تكون شاهد عليها جبال لبنان العريقة، لتخلق المخرجة بتول عرفة، طاقة حب صادقة ومميزة ، تظهر خلال مشاهد الكليب لتكون أقرب للحقيقة، ولتكون بمثابة نقل لقصة حب مشتعلة، يحتذى بها المحبين في عيدهم.

ورغبت المخرجة بتول عرفة، بتعزيز فكرتها بالكليب ، من خلال إقتراح ظهور الفنان هبة مجدي إلى جانب زوجها، خلال أحداث الكليب، التي أكدت أنها ستكون مختلفة بظهورها ، لترحب الفنانة هبة مجدي بتلك الفكرة.

ومن المقرر طرح فيديو كليب " اهلا بيك "   اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا، على القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع " يوتيوب" وهي من كلمات :الشاعرة نور عبد الله، وألحان :محمد النادي، وتوزيع ؛يحيي يوسف، فكرة وإخراج : بتول عرفة.


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