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تاج الدين: مجلس الوزراء يدرس الأمور بعناية كبيرة ولا أخشى على أحفادى من حضور الامتحانات

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:30 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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ريهام فيكتور
الدكتور محمد عوض تاج الدين :





وصل إلى مصر 100 ألف منها.. تاج الدين: الاتحاد الأوروبي يعاني من نقص توزيع لقاحات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن بداية فيروس نيباه كانت عام 1998 وهو موجود فى ماليزيا.

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مجلس الوزراء والقيادة السياسة وكل الجهات المسؤولة عن إدارة أزمة كورونا، تتابع الوضع بكافة الجهات، وأنه يتم العمل على إتخاذ الإجراءات المناسبة بعناية شديدة.

وأشار تاج الدين إلى أنه يتابع بدقة كل ما يتخذ من إجراءات هدفها حماية الإنسان المصري مؤكدا انه لا يخشى على احفاده من حضور الإمتحانات بالرغم من كورونا.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أنه وصل إلى مصر أنه وصل ١٠٠ ألف من اللقاحات ، وقريبا سيصل ٣٠٠ ألف جرعة من الصين .


واكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن التجربة خلال المراحل الماضية سواء من خلال امتحانات الثانوية العامة أو الامتحانات التي تم إقامتها بكافة الاحتياطات الكبيرة لحماية ابنائنا وأحفادنا. 
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