إصابة 3 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بترعة بقنا

أسفر حادث انقلاب تروسيكل فى ترعة السيل، أمام قرية كلاحين قفط بقنا، عن إصابة 3 أشخاص باشتباه ما بعد الارتجاج.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد بانقلاب تروسيكل فى ترعة السيل ، أمام قرية كلاحين قفط.

نتج عن الحادث إصابة كل من: حمدى بخيت أحمد 22 عامًا، محمد أحمد طايع 50 عامًا، و حمدى أحمد طايع 45 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج.





من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتى إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قفط التعليمى.





تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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