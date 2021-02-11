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حوادث

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بترعة بقنا

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:17 م
صدى البلد
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يوسف رجب

أسفر حادث انقلاب تروسيكل فى ترعة السيل، أمام قرية كلاحين قفط بقنا، عن إصابة 3 أشخاص باشتباه ما بعد الارتجاج.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد بانقلاب تروسيكل فى ترعة السيل ، أمام قرية كلاحين قفط.

نتج عن الحادث إصابة كل من: حمدى بخيت أحمد 22 عامًا، محمد أحمد طايع 50 عامًا، و حمدى أحمد طايع 45 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج.


من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارتى إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قفط التعليمى.


تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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