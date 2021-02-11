بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ياسمين صبري تكشف عن قوامها المنحوت

تفقدها مستشفى أبو الريش التعليمي للأطفال بالمنيرة، وسط استقبال حافل من قبل إدارة المستشفى، بقيادة الدكتورة منى الغمراوي، مدير عام المستشفى، وعدد من أعضاء الطاقم الطبي والمسئولين عن رعاية الأطفال من الفرق التمريضية.





وتتميز الفنانة ياسمين صبري؛ بإثارتها الجدل من خلال ظهورها بإطلالات جريئة ومثيرة من ملابس كاجوال والفساتين السوارية التى تتناسب مع قوامها الرشيق.

وتعتمد ياسمين صبري على إبراز ملامحها الجميلة بوضع مكياج عيون باللون الأسود الداكن وأحمر الخدود وهو ما يجعل إطلالتها جريئة وتكشف عن أنوثتها.

تصدرت الفنانة ياسمين صبري ؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد