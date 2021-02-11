بمناسبة عيد الحب.. سامو زين يطرح أغنية "حبيتو" عبر تطبيق أنغامى

يستعد سامو زين لطرح أجدد أغنياته "حبيبتو" بمناسبة عيد الحب عبر تطبيق انغامى من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل.





وطرح سامو زين البوستر الرسمى للأغنية عبر حسابه الرسمى بموقع انستجرام معلقا: "كل أيامكم حب، صوته مرتبط دائمًا بالأجواء الرومانسية سامو زين وبمناسبة عيد الحب يغنّي حبيبتو على #أنغامي".





نشر الفنان سامو زين فيديو جديدا له من داخل منزله عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".





وظهر سامو زين في الفيديو وهو يرقص علي أنغام أغنية أجنبية وعلق قائلا: "هل أنت مستعد".





احتفل المغني والممثل السوري سامو زين، أو أسامة محمد الأبرص- كما ورد في وثيقة ميلاده- بعيد ميلاده في نوفمبر الماضي، حيث أُنجِبَ في مثل هذا اليوم لأسرة سورية تعيش بالكويت عام 1979.





وقبل ثلاث سنوات، احتفل سامو زين، بعيد ميلاد زوجته المذيعة دينا صالح في أحد الفنادق وسط كوكبة من أصدقائها المقربين، في ظهور نادر له مع زوجته، وقام سامو خلال الحفل بالغناء أكثر من مرة لزوجته، كما شاركها تقطيع التورتة.





يذكر أن سامو زين أعاد طرح أغنيته الشهيرة "بحلم بيك" بطريقة جديدة عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب" بفيديو كليب مختلف ومواكب للعصر الحالي بعد مرور 8 سنوات على طرحها.





تقول كلمات الأغنية: "استنيت سنين كتير .. يوم اللقا .. واتمنى أعيش معاك .. وأفرح بقى .. أنا حبيت هواك عشان أجمل هوا .. حلوه في عيني الدنيا طول ما احنا سوا .. يوم ورا يوم بنام علي شوقي ليك .. دنا حسيت بحياتي لما لاقيت عنيك .. بحلم بيك".



