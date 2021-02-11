محاولة لزيادة المتابعين على إنستجرام تنتهي بسجن فتاة عشرينية.. ما القصة؟

انتهى الحال بفتاة عشرينية خلف القضبان بسبب محاولتها زيادة عدد متابعيها على السوشيال ميديا، حيث ألقت السلطات في ولاية "جورجيا" الأمريكية القبض عليها على خلفية اتهامها بإساءة معاملة كلبها الأليف خلال فيديو بثته مباشرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام ".





وأفادت تقارير إخبارية بأن "بريتاني جونسون" سبق أن أساءت معاملة كلبها من سلالة "جاك راسل تيرير" خلال ظهورها في مقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، وذلك في إطار محاولاتها لزيادة عدد متابعيها.









وشوهدت خلال مقطع فيديو أثار الاستياء وهي تقوم برش العطر في عيني الكلب وتعامله بصورة غير إنسانية، كما زعمت أنها كسرت ساقيه، الأمر الذي دفع العديد من مشاهدي الفيديو لإبلاغ الشرطة عنها؛ وتتبعتها الشرطة في أعقاب ذلك وأُلقي القبض عليها في مقاطعة "ديكالب" بولاية "جورجيا".





وجاء في تقارير وسائل إعلام حول الواقعة أنه قد تم إلقاء القبض على "بريتاني جونسون" في الـ22 من يناير الماضي، وتخلت بعد ذلك عن كلبها الأليف طواعية وسلمته إلى مأوى للحيوانات بالمقاطعة الأمريكية.





يذكر أن "جونسون" زعمت في منشور شاركته عبر أحد حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي نفوق كلبها، وذلك قبل يوم واحد من إلقاء القبض عليها، لكن تبين في وقت لاحق أن الكلب أودع في مأوى للحيوانات في اليوم التالي وأنه مازال على قيد الحياة.









وبالنسبة إلى منشورها، فقد قوبل بانتقادات لسلوكها من قبل متابعيها، الذين نددوا بقسوتها في التعامل مع حيوانها الأليف، حيث نصحها أحد الرواد بعدم اقتناء أي حيوانات أليفة مجددًا، وعلق آخر قائلًا: "لقد قتلتي الكلب".



