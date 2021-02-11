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ديني

خالد الجندي: هذا سبب تطرف السلفيين .. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:22 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن السلفيين لديهم تلف عقلى ولا يعرفون بلاغات الكلام ويأخذون بظاهر الكلمة دون معرفة حالها اللغوى، وتابع: "أنا هنط في وش السلفيين ..لا يعرفون بلاغيات الكلام ..مثلًا لما تقول لابنك لو اتأخرت بالليل تبقى لا أنت ابنى ولا اعرفك.. يقولون الولد ابن حرام وابن زنا ولابد من تطبيق الحد على أمه".


وأضاف "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة "dmc"، أن الصراع مع السلفيين بسبب التلف العقلى الذى لديهم، والتوقف عند الألفاظ وعدم فهم معانيها، وتابع: "عدم فهم سياق الكلام بيودى في داهية".


وأكد "الجندى"، أن هذا الفكر أوصلهم إلى تحريم بيع البيض والفسيخ وعيد شم النسيم وعيد الأم، وتابع: "شفتوا الغباء وصل لدرجة إيه".
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