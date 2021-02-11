تعرف على القيمة المادية لمكافأة الأهلي بعد حصوله على برونزية مونديال الأندية

توج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.





يحصل الأهلي على مكافأة مادية تقدر بـ 2.5 مليون دولار لحصوله على المركز الثالث في بطولة العالم للأندية.

الشوط الأول..





بدأ الأهلي بصفوف مفتوحة، وظهر الشكل الهجومي للفريق مبكرًا منذ الدقائق الأولى عن طريق طاهر محمد طاهر لاعب المارد الأحمر.





وفي الدقيقة الرابعة من عمر المباراة استحوذ الأهلي على الكرة واعتمد على الكرات الطولية التي استطاع أن يشكل بها خطورة على مرمى بالميراس.





وحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 8 من عمر المباراة، ومررها عمرو السولية على رأس ياسر ابراهيم الذي سدد رأسية ولكن تعلو المرمى وتعتبر هي الأخطر في المباراة منذ بدايتها.





وتدخل أيمن أشرف بقوة على رافييل فيجا لاعب بالميراس في الدقيقة 10 ووجه حكم المباراة تحذير شديد لأيمن لعدم تكرار العنف مرة أخرى ولم يشهر في وجهه البطاقة الصفراء.





ولم يشكل فريق بالميراس أي خطورة على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في أي كرة خلال 15 دقيقة منذ بداية المباراة.





حاول الأهلي ممارسة الضغط على بالميراس من منطقة جزائهم والاعتماد على أخطاء المدافعين، وبالفعل اقتنص الأهلي أكثر من كرة ولكن دون تهديد مرمى الفريق البرازيلي.





وفي الدقيقة 20 راوغ والتر بواليا دفاع فريق بالميراس وتوغل ودخل منطقة الجزاء ولكن تم اقتناص الكرة بدفعة للاعب الأهلي، ولم يحتسب حكم المباراة أي شئ مما أثار غضب الجماهير.





واستحوذ الأهلي على الكرة ممارسًا التمريرات المتقنة من اللاعبين بعرض الملعب في الدقيقة 22 وصلوا الى 14 تمريرة انتهت عند والتر بواليا الذي أحدث خطأ على مدافع بالميراس.





وفي الدقيقة 26 اقنص والتر بواليا الكرة من بين أقدام كابتن فريق بالميراس وصنع فرصة حقيقة للنادي الأهلي بعد تمرير الكرة الى عمرو السولية الذي راوغ ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة ولكن تمر بجوار المرمى في أول فرصة حقيقية للمارد الأحمر.





وبدأ فريق بالميراس ظهور شكله الهجومي في الدقيقة 31 من عمر المباراة، وشكل هجمة مميزة على مرمى الشناوي وحصل على ركلة ركنية،تم تمريرها على خط منطقة الجزاء وسددها لاعب خط وسط بالميراس صاروخية ولكنها مرت أعلى مرمى الشناوي.





وسدد محمد مجدي قفشة كرة قوية ردًا على كرة بالميراس، ولكنها وصلت ضعيفة الى مرمى الحارس البرازيلي في الدقيقة 34 من عمر المباراة.





ومرر حمدي فتحي كرة رائعة عابرة للقارات داخل منطقة جزاء الميراس في الدقيقة 37 انطلق خلالها مجدي قفشة لتسديدها على المرمى مباشرة ولكنها مرت بجوار المرمى منتزعه آهات الجماهير.





وتألق الشناوي حارس مرمى الأهلي في الدقيقة 39 بالتصدي الى رأسية مهاجم بالميراس كادت أن تكون هي الهدف الأول للفريق البرازيلي.





وانطلق طاهر محمد طاهر في هجمة عنترية من منطقة جزاء الأهلي الى منتصف ملعب بالميراس ومرر كرة لم تمر كادت ان تهدد مرمى الفريق البرازيلي في الدقيقة 43.





الشوط الثاني..





براعة وفدائية ياسر ابراهيم مدافع النادي الأهلي منعت روني لاعب بالميراس البرازيلي من تسجيل الهدف الاول في مرمى محمد الشناوي في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني.





تراجع أداء الاهلي الهجومي في بداية شوط المباراة الثاني وظهر شكل اللاعبين أكثر دفاعيًا، وبدأ بالميراس في ممارسة مهامه الهجومية بشكل مكثف.





وسقط والتر بواليا لاعب الأهلي بعد اشتباك مع مدافع بالميراس في منتصف الملعب وتعرض الى اصابة دامية، واستدعى الجهاز الطبي لتلقي العلاج داخل الملعب، وخرج بواليا لاستكمال العلاج في الدقيقة 55.





وأجرى بيتسو موسيماني تبديلان دفعة واحدة، بخروج بواليا المصاب ونزول جونيور اجاي، وخروج محمد مجدي قفشة ونزول محمد شريف في الدقيقة 59.





وتكرر العنف مرة أخرى من ياسر ابراهيم في منطقة الجزاء مع رافييل فيجا لاعب بالميراس ولكن لم يحتسبها الحكم خطأ واستمرت المباراة بشكل طبيعي.





وسجل جونيور آجاي الهدف الأول للنادي الأهلي عن طريق متابعة مميزة للكرة داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية محمد هاني الذي تلقاها عمرو السولية بكرة مقصية ولكن تصدى لها حارس المرمى في الدقيقة 68.





ألغى حكم المباراة الهدف بداعي التسلل على اللاعب جونيور آجاي، وتلقى الحكم تأكيد إلغاء الهدف من غرفة الـ VAR.





وسقط طاهر محمد طاهر داخل أرضية الملعب بعد التحام قوي مع مايكي روتشا لاعب بالميراس في الدقيقة 72 واستدعى الجهاز الطبي لتلقي العلاج.





وأجرى موسيماني تبديلين مرة أخرى بخروج طاهر محمد طاهر ونزول مروان محسن، وخروج أكرم توفيق ونزول أليو ديانج في الدقيقة 75.





توغل باتريك لاعب بالميراس في الدقيقة 80 بين دفاعات الأهلي وسدد كرة قوية على مرمى الشناوي ولكن مرت بسلام دون خطورة.





وسقط حمدي فتحي لاعب الأهلي في منتصف الملعب بعد التحام قوي مع فيليب فيميلو لاعب بالميراس البرازيلي في الدقيقة 83 ولكن دون صافرة من الحكم يتوقف اللقاء بروح رياضية عالية من الفريق البرازيلي.





واعتمد بالميراس على الحلول الفردية فبدأ في التسديد من خارج منطقة الجزاء على مرمى الشناوي، ولكن كرات لم تكن خطيرة بالمرة.





وسقط عمرو السولية دون التحام مع أي لاعب، وأجرى الجهاز الطبي الاجراءات اللازمة خارج الملعب واستكمل السولية المباراة.





وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي مما يدفعنا الى اللجوء الى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم لقب الميدالية البروزنية.





ركلات الأهلي :" بدر بانون يسجل، أهدر السولية، أهدر مروان محسن الركلة الثالثة، محمد هاني يسجل، آجاي يسجل،

ركلات بالميراس: تصدى الشناوي لركلة روني، أهدر لويس ادريانو، سكاربا يسجل، جوميز يسجل، فيليب ميلو يهدر.





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:





محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.









وجاء تشكيل بالميراس كالآتي:





حراسة المرمى: ويفيرتون

الدفاع: مايكي - جوستافو جوميز - لوان - ماتياس فينا

الوسط: فيليبي ميلو - باتريك دي باولا

أمامهم: ويليان - رافائيل فيجيا - روني

الهجوم: لويز أدريانو



