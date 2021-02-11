قومي المرأة ينظم يومًا رياضيًا وترفيهيًا للفتاة في كفرالشيخ.. صور

أقام فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، اليوم، الخميس، يومًا رياضيًا ترفيهيًا للمرأة والفتاة، بمقر مركز شباب شنو.

جاء ذلك تحت إشراف، الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، وهويدا بلتاجي، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وذلك بهدف إدخال البهجة والفرحة على السيدات وتشجيعهن على ممارسة الأنشطة الرياضية.



