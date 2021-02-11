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محافظات

قومي المرأة ينظم يومًا رياضيًا وترفيهيًا للفتاة في كفرالشيخ.. صور

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:53 م
قومي المرأة ينظم
قومي المرأة ينظم يومًا رياضيًا وترفيهيًا للفتاة في كفرالشيخ
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محمود زيدان
أقام فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، اليوم، الخميس، يومًا رياضيًا ترفيهيًا للمرأة والفتاة، بمقر مركز شباب شنو.
 
جاء ذلك تحت إشراف، الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، وهويدا بلتاجي، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وذلك بهدف إدخال البهجة والفرحة على السيدات وتشجيعهن على ممارسة الأنشطة الرياضية.

يأتي هذا في إطار اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم الموافق 11 فبراير من كل عام، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2015، وذلك للاحتفال بدور المرأة والفتاة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتسعى الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لتحقيق المساواة بين الجنسين.
قومي المرأة ينظم يومًا رياضيًا وترفيهيًا للفتاة في كفرالشيخ.. صور
قومي المرأة ينظم يومًا رياضيًا وترفيهيًا للفتاة في كفرالشيخ.. صور
قومي المرأة ينظم يومًا رياضيًا وترفيهيًا للفتاة في كفرالشيخ.. صور
قومي المرأة ينظم يومًا رياضيًا وترفيهيًا للفتاة في كفرالشيخ.. صور
قومي المرأة ينظم يومًا رياضيًا وترفيهيًا للفتاة في كفرالشيخ.. صور
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