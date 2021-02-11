شوفلك نادي تاني.. تامر أمين يفتح النار على مروان محسن

وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة قاسية لـ مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد إهداره ضربة الجزاء اليوم وقال إن : " انا مش عارف أقول أيه و أبوظ الفرحة يعنى.. انت مش عارف تعمل حاجة خالص".





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذع على قناة النهار، أن : مروان ساب الجول الفدان وضربها فى القائم.. فى أيه بس..أيوه انت لعبتها حلو بس هى مش ماشية معاك".





وأوضح مروان: " مش مكتوباك يا أبو صلاح.. انت مهاجم كويس بس إمكانياتك مش ماشية مع الأهلي، فممكن تروح نادي تاني تشوف الدنيا".





وأشار تامر أمين إلى أن : " لو الأهلي خسر اليوم كانت ستقوم الدنيا على مروان محسن.. قدرنا مروان في الأهلي".







