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توك شو

شوفلك نادي تاني.. تامر أمين يفتح النار على مروان محسن

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:45 م
مروان محسن
مروان محسن
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البهي عمرو
وجه الإعلامي تامر أمين، رسالة قاسية لـ مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد إهداره ضربة الجزاء اليوم وقال إن : " انا مش عارف أقول أيه و أبوظ الفرحة يعنى.. انت مش عارف تعمل حاجة خالص".

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذع على قناة النهار، أن : مروان ساب الجول الفدان وضربها فى القائم.. فى أيه بس..أيوه انت لعبتها حلو بس هى مش ماشية معاك".

وأوضح مروان: " مش مكتوباك يا أبو صلاح.. انت مهاجم كويس بس إمكانياتك مش ماشية مع الأهلي، فممكن تروح نادي تاني تشوف الدنيا".

وأشار تامر أمين إلى أن : " لو الأهلي خسر اليوم كانت ستقوم الدنيا على مروان محسن.. قدرنا مروان في الأهلي".


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