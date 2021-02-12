ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل كيكة العسل باحترافية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:02 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
اذا كنتي تحاولين تقديم نوع من الحلويات وبطريقة مبهرة وجديدة يمكنك ان تطبقي كيكة العسل الروسية 

المقادير
3 كوب دقيق أو أزيد قليلًا حسب الحاجة.
إصبع زبد.
3/4 كوب سكر.
1/4 كوب عسل.
2 حبة بيض.
م ك خل أبيض.
2 م ص بيكربونات صودا.

طريقة عمل كيكة العسل 
١- في وعاء علي النار يكرمل السكر، وكوني حذرة حتى لا يحترق منك.
٢- نذيب الزبد ويخلط مع العسل، ثم يضاف على الكراميل ونقلب جيدا.
٣- ترك جانبًا حتى تصبح دافئة.
٤- نضيف البيض و 1/3 كمية الدقيق.
٥- نخلط الخل مع البيكربوناتو “سيحدث فوران نتيجة التفاعل”، ويضاف فورًا للخليط، ويقلب الكل بملعقة خشب.
٦- نضيف باقي الدقيق ونقلب ثم يعجن، وننقل الخليط لسطح العمل ويعجن جيدًا حتى تتكون عجينة لا تلتصق باليد.
٧- يقسم العجين ل 8 كرات، وتفرد على شكل أقراص.
٨- تخبز علي صينية فرن مبطنة بورق زبد مرشوش بقليل من الدقيق، وتخبز في فرن سابق التسخين على حرارة 180 سلزيوس لمدة 5 دقائق حتى تتحمر.
٩- ينقل القرص فورًا وهو ساخن لسطح مستوي، ونضع عليها طبق بالحجم المطلوب ويقص حول الطبق، ثم تترك على شبك التبريد.
١٠- كرر العملية لباقي الأقراص للحصول على أقراص بحجم متساوي.
١١- تحشى بين الأقراص بالكريمة الباردة، وتغطى بفتات القصاصات المطحونة، وتترك تبرد بالثلاجة ليلة كاملة ثم تقدم.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور

كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور