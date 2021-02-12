طريقة عمل كيكة العسل باحترافية

اذا كنتي تحاولين تقديم نوع من الحلويات وبطريقة مبهرة وجديدة يمكنك ان تطبقي كيكة العسل الروسية





المقادير

3 كوب دقيق أو أزيد قليلًا حسب الحاجة.

إصبع زبد.

3/4 كوب سكر.

1/4 كوب عسل.

2 حبة بيض.

م ك خل أبيض.

2 م ص بيكربونات صودا.





طريقة عمل كيكة العسل

١- في وعاء علي النار يكرمل السكر، وكوني حذرة حتى لا يحترق منك.

٢- نذيب الزبد ويخلط مع العسل، ثم يضاف على الكراميل ونقلب جيدا.

٣- ترك جانبًا حتى تصبح دافئة.

٤- نضيف البيض و 1/3 كمية الدقيق.

٥- نخلط الخل مع البيكربوناتو “سيحدث فوران نتيجة التفاعل”، ويضاف فورًا للخليط، ويقلب الكل بملعقة خشب.

٦- نضيف باقي الدقيق ونقلب ثم يعجن، وننقل الخليط لسطح العمل ويعجن جيدًا حتى تتكون عجينة لا تلتصق باليد.

٧- يقسم العجين ل 8 كرات، وتفرد على شكل أقراص.

٨- تخبز علي صينية فرن مبطنة بورق زبد مرشوش بقليل من الدقيق، وتخبز في فرن سابق التسخين على حرارة 180 سلزيوس لمدة 5 دقائق حتى تتحمر.

٩- ينقل القرص فورًا وهو ساخن لسطح مستوي، ونضع عليها طبق بالحجم المطلوب ويقص حول الطبق، ثم تترك على شبك التبريد.

١٠- كرر العملية لباقي الأقراص للحصول على أقراص بحجم متساوي.

١١- تحشى بين الأقراص بالكريمة الباردة، وتغطى بفتات القصاصات المطحونة، وتترك تبرد بالثلاجة ليلة كاملة ثم تقدم.