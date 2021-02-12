طريقة عمل كيكة العسل باحترافية

اذا كنتي تحاولين تقديم نوع من الحلويات وبطريقة مبهرة وجديدة يمكنك ان تطبقي كيكة العسل الروسية
المقادير
3 كوب دقيق أو أزيد قليلًا حسب الحاجة.
إصبع زبد.
3/4 كوب سكر.
1/4 كوب عسل.
2 حبة بيض.
م ك خل أبيض.
2 م ص بيكربونات صودا.
طريقة عمل كيكة العسل
١- في وعاء علي النار يكرمل السكر، وكوني حذرة حتى لا يحترق منك.
٢- نذيب الزبد ويخلط مع العسل، ثم يضاف على الكراميل ونقلب جيدا.
٣- ترك جانبًا حتى تصبح دافئة.
٤- نضيف البيض و 1/3 كمية الدقيق.
٥- نخلط الخل مع البيكربوناتو “سيحدث فوران نتيجة التفاعل”، ويضاف فورًا للخليط، ويقلب الكل بملعقة خشب.
٦- نضيف باقي الدقيق ونقلب ثم يعجن، وننقل الخليط لسطح العمل ويعجن جيدًا حتى تتكون عجينة لا تلتصق باليد.
٧- يقسم العجين ل 8 كرات، وتفرد على شكل أقراص.
٨- تخبز علي صينية فرن مبطنة بورق زبد مرشوش بقليل من الدقيق، وتخبز في فرن سابق التسخين على حرارة 180 سلزيوس لمدة 5 دقائق حتى تتحمر.
٩- ينقل القرص فورًا وهو ساخن لسطح مستوي، ونضع عليها طبق بالحجم المطلوب ويقص حول الطبق، ثم تترك على شبك التبريد.
١٠- كرر العملية لباقي الأقراص للحصول على أقراص بحجم متساوي.
١١- تحشى بين الأقراص بالكريمة الباردة، وتغطى بفتات القصاصات المطحونة، وتترك تبرد بالثلاجة ليلة كاملة ثم تقدم.