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أصل الحكاية

سيارة أسطورية قامت بجولة واسعة حول العالم

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:52 م
فولكس بيتل
فولكس بيتل
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صبري طلبه

نشاهدها كثيرًا و ربما تأثر القلوب بمجرد رؤيتها، و السبب يرجع إلى روعة تصميمها و تاريخها العريق، انها يا سادة الأيقونة الألمانية الرائعة "بيتل" و التي تعتبر واحدة من أعظم اصدارات شركة فولكس فاجن العريقة.

 

اشتهرت بيتل بلقب "الخنفساء" نسبة إلى تصميمها الغريب، والذي أصبح مألوفا لدينا بمرور الوقت، فلقد شكل هذا التصميم حلم رائع لدى البعض منذ سنوات الطفولة، ولا شك أن ألوانها المبهرة و مصابيحها الدائرية استطاعت أن تخطف الانظار أيضًا.

 

الحكاية بدأت منذ تأسيس شركة فولكس فاجن في عام 1937، من قبل جبهة العمل الألمانية و تحديدًا في مدينة فولفسبورج، وكان الهدف الأساسي هو بناء سيارة الشعب الألماني، و تشكلت بالفعل احرف VW وهو اختصار لـ " VOLKSWAGEN" والتي تعني باللغة الألمانية "سيارة الشعب".

 

و تعتبر السيارة بيتل هي أول سيارة للصانع الألماني  بدأ إنتاجها في عام  1938، و صممها المهندس الألماني فارديناند بورشيه، بأوامر من المستشار الألماني في هذا الوقت أدولف هتلر.

 

حققت السيارة نسبة مبيعات خيالية جعلتها تستحق لقب سيارة القرن العشرين، و تخطت نسبة مبيعاتها حاجز الـ"21 مليون" نسخة حول العالم، و استمدت قوتها من محرك تبلغ سعته 1 لتر رباعي الأسطوانات، و ناقل حركة مكون من 4 سرعات، و حدد هتلر في خطابه سعرها الأقصى والذي لا يتعدى الـ 1000 رايخ.

 

ثم توسعت الشركة في إنتاج العديد من السيارات والنماذج الأخرى، لتطير بمفهوم سيارة الشعب إلى سيارة كل الشعوب، نظًرًا لزيادة خطوط الإنتاج في العديد من البلدان، و تعدد الطرازات و مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مجال تصنيع السيارات، ولكن تبقى النسخة الألمانية بيتل واحدة من أعظم سيارات الصانع الألماني و التي بالفعل قامت بجولة تاريخية حول العالم.

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