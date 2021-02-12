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توك شو

حمادة هلال يروي واقعة ارتدائه بنطلون عصام كاريكا بأحد الأفراح

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:34 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال الفنان حمادة هلال، إن ليلة الخميس من كل أسبوع كانت مختلفة وجميلة لشخص مثلي كان من سكان منطقة "الزاوية الحمراء".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "ليلة الخميس" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كنا يوم الخميس نرجع من المدرسة ننام ساعتين، وبعد المغرب بتكون السهرة مع الأصدقاء، والتي يشملها ماتش الكرة".

وتابع الفنان: " بعد ماتش الكرة كنا بناخد "علقة الساعة ١٢" من الوالد لتأخيرنا برة المنزل" مؤكدا أن ليلة الخميس بالنسبة له في هذا الوقت، كانت من أعظم الليالي.

وعن بداياته مع الغناء، أفاد بأنه  بدأ بالغناء في حفلات المدرسة أو الأفراح الشعبية، مضيفًا: "كان أهم شئ بالنسبة لي في الوقت ده  إني أمسك المايك."

وأوضح أن أول ألبوم له كان "الأيام" من ألحان عصام كاريكا، والذي حقق نجاحا كبيرا في هذا الوقت، متابعا: "كان عصام كاريكا بالتنسيق معي يجهز الفرقة، ولكن كان فيه تأخر من الفرقة، لدرجة إن الناس بدأت تنسى الألبوم."

واستطرد: "كنت بروح للمكوجي كل يوم بالبدلة وانا مستعد الفرقة تجهز، وده كان لمدة ٦ شهور ، لدرجة إن اليوم اللي الأوردر جالنا إننا نروح فرح، الولد راح بالبدلة رجع من غير البنطلون وأنا معرفش، كان "البنطلون وقع".

واستكمل: "عصام كاريكا حب يتصرف، لإنقاذ الموقف، وكان ساعتها بيلبس بناطيل واسعة، وكانت زي بناطيل بتوع العرق سوس، وكان مفيش وقت لكني كنت مضطر، ودخلت الفرح وانا شكلي "مسخرة" طبعا.

وأكد أنه ما زال يحتفظ بصوره في هذا الفرح لما له من ذكرى عنده، معربا عن خالص حبه وتقديره لعصام كاريكا الذي دعمه كثيرا ووقف بجانبه كثيرا.
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