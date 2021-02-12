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سيارات

هل ستنجح السيارات الكهربائية في الانتشار خلال الفترة المقبلة؟

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أصبحت السيارات الكهرباء الآن هي مثار الجدل، وعلى خلفية إنتاج العديد من العلامات التجارية العملاقة لسيارات كهربائية تعمل بالبطاريات من فئات مختلفة، إلا أن هذه السيارات لاتزال تكتسب شعبيتها ومكانتها في السوق بصورة بطيئة .

وتعد الميزة الأولي للسيارات الكهربائية هي أنها صديقة للبيئة ، حيث أصبحت اليوم قوية بالفعل، وهي مجهزة وقادرة على اجتياز كيلو مترات دون ان يتم شحنها ، ولايتوقف الامر على ذلك فالتكنولوجيا تتقدم ، ولايزال في جعبتها الكثير من المفاجأت في المستقبل .

ومن المفترض أن تكشف شركة أودي لصناعة السيارات عن سيارة كروس أوفر جديدة ، بالإضافة إلى نسخة عصرية Sportback e-tron،وقد تم الكشف عنها العام الماضي ، ويبدو أن نسخة الإنتاج على نطاق واسع سوف تكون غاية في الجمال.

وعلى الجانب الآخر تقوم شركة كيا الآن باختبار سياراتها كروس أوفر الكهربائية من طراز cv، في موطن الشركة بكوريا الجنوبية ، وسيتم انتاج السيارة بقوة 313 حصان ، وقادرة على التسارع من صفر حتى 100 كلم /س خلال 5.2 ثانية ، كما يبلغ مدى السيارة 550 كيلو متر من دون شحن السيارة .
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