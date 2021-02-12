موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة فريق الزمالك ومولودية الجزائر مساء اليوم في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعه مساء وتذاع عبر قناة BEIN SPORT
أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة مولودية الجزائر المقرر له في التاسعة مساء الغد باستاد القاهرة في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .
وتضم القائمة كلا من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود جنش
خط الدفاع : أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمود الونش - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إمام عاشور - إسلام جابر - حسين فيصل - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو – محمود شيكابالا.
خط الهجوم : مروان حمدي - حميد أحداد - أسامة فيصل