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توك شو

الشاب أحمد: الغناء على مسرح الأوبرا ساعدني في تكوين شخصيتي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:06 ص
الفنان الشاب أحمد
الفنان الشاب أحمد
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إسراء صبري
قال الفنان الشاب أحمد، إنه بدأ مشواره الفني منذ الصغر، وتوجه إلى الأوبرا مباشرة بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة.

وأضاف الشاب أحمد خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": استطعت من خلال تدريبات الأوبرا أن أتواجد على المسرح الكبير وأن أكون من ضمن المغنيين في حفلات رئاسة الجمهورية، وعليه بدأت في نشر الفيديوهات الخاصة بي على السوشيال ميديا.

واسترسل: دائما ما أقوم بالتدريب في الأوبرا، بالإضافة إلى التدريب في المنزل وزيادة معلوماتي الفنية والموسيقية.

وأردف: التواجد على مسرح الأوبرا من أهم العوامل التي ساعدت في تكوين شخصيتي". 
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