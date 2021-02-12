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سيارات

16 فبراير.. موعد طرح الجيل الرابع من ميتسوبيشي أوتلاندر

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:03 ص
أوتلاندر
أوتلاندر
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أماني نوار
أزاحت ميتسوبيشي الستار عن الجيل الرابع من سلسلة اوتلاندر كروس أوفر في مصنعها  بمدينة أوكازاكي في اليابان ،وسيتم رفع الستار عن الطراز الجديد يوم 16 فبراير المقبل بالولايات المتحدة الامريكية ، وسيتم إرسال الدفعة الأولي من السيارات .

وقامت ميتسوبيشي بتطوير المنصة المبتكرة التي بنيت عليها أوتلاندر الجديدة عن  طريق شركات رينو ، وميتسوبيشي ، ونيسان ، ويتمتع السيارة على محرك بنزين سعة 2.5 لتر ، وقدرة 184 حصان ، وعلبة تغيير السرعات ، وسيكون الدفع أمامي ورباعي .

وبالنسبة لوسائل الامان تشمل ميزات مساعدة السائق المتوفرة نظام التحكم التكيفي في ثبات السرعة ، ونظام كاميرا الرؤية المحيطة ، ونظام تحذير الاصطدام الأمامي ، وكشف المشاة ، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ ، ونظام مراقبة النقطة العمياء ، والتنبيه من حركة المرور الخلفية ، والتحذير من مغادرة المسار ، ومساعدة تغيير المسار ، وأجهزة الاستشعار الأمامي والخلفي ، كاميرا الرؤية الخلفية.

ومن المفترض أن تبدأ مبيعات سيارة أوتلاندر في الولايات المتحدة ، وكندا وبورتوريكو ، وذلك بعد مرور بعض الوقت ، وسيطرح الجيل الرابع منهذه السيارة في أسواق البلدن ،أما بالنسبة للسوق الروسي فمن المتوقع أن يبدأ هذا الطراز في مصنع ميتسوبيشي بمدينة كالوجا الروسية .

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