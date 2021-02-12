جهاز مدينة الشروق: غلق وتشميع محال بدون تصريح فى المجمع التجارى

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم غلق وتشميع المحال التجارية المخالفة بالمجمع التجاري الواقع بالحي الثامن، ورفع عدادات المرافق (كهرباء - مياه)، لضمان استمرارية عدم التشغيل قبل الحصول على التصاريح اللازمة.







وأضاف رئيس الجهاز أنه تم غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء عن عقار سكنى مخالف بالمنطقة التاسعة عمارات، وذلك لتغيير نشاط البدروم من خدمي إلى تجاري "كافتيريا"، وتحرير محضر بالواقعة ضد المخالف لعدم الالتزام بالنشاط المخصص له.



وأهاب رئيس الجهاز بالراغبين بتشغيل الأنشطة التجارية بالمدينة الحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل بهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق.

وفى سياق متصل، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، استمرار حملات رفع الإشغالات، حيث تم شن حملة مكبرة على الأسواق التجارية بمراكز الخدمات، أسفرت عن تحرير 22 محضر مخالفة، كما أسفرت الحملة عن إخلاء الممرات داخل الأسواق أمام حركة المشاة.



وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم إزالة سقف خرساني بدور السطح بأحد القطع السكنية بالحي الثالث شرق بغرض تحويل غرف الخدمات إلى وحدة سكنية، حيث استغل مالك القطعة الأجازات الرسمية رغم التنبيه عليه بإيقاف الأعمال فور رصده.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم مصادرة أدوات البناء، وإيقاف التعامل على القطعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.