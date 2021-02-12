ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

جهاز مدينة الشروق: غلق وتشميع محال بدون تصريح فى المجمع التجارى

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:19 ص
غلق المحال المخالفة
غلق المحال المخالفة بمدينة الشروق
Advertisements
آمنة عبد العظيم
صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم غلق وتشميع المحال التجارية المخالفة بالمجمع التجاري الواقع بالحي الثامن، ورفع عدادات المرافق (كهرباء - مياه)، لضمان استمرارية عدم التشغيل قبل الحصول على التصاريح اللازمة.


وأضاف رئيس الجهاز أنه تم غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء عن عقار سكنى مخالف بالمنطقة التاسعة عمارات، وذلك لتغيير نشاط البدروم من خدمي إلى تجاري "كافتيريا"، وتحرير محضر بالواقعة ضد المخالف لعدم الالتزام بالنشاط المخصص له.

وأهاب رئيس الجهاز بالراغبين بتشغيل الأنشطة التجارية بالمدينة الحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل بهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق.
وفى سياق متصل، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، استمرار حملات رفع الإشغالات، حيث تم شن حملة مكبرة على الأسواق التجارية بمراكز الخدمات، أسفرت عن تحرير 22 محضر مخالفة، كما أسفرت الحملة عن إخلاء الممرات داخل الأسواق أمام حركة المشاة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم إزالة سقف خرساني بدور السطح بأحد القطع السكنية بالحي الثالث شرق بغرض تحويل غرف الخدمات إلى وحدة سكنية، حيث استغل مالك القطعة الأجازات الرسمية رغم التنبيه عليه بإيقاف الأعمال فور رصده.
وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم مصادرة أدوات البناء، وإيقاف التعامل على القطعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

كما أهاب رئيس الجهاز، بأصحاب قطع الأراضي بعدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة بعد صدور القانون رقم (17) لـ2019 حيث لن يتم تقنينها وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للإزالة الفورية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جهاز الشروق ينفذ حملة لمراجعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات

رئيس جهاز دمياط الجديدة: تنفيذ 17 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء ومياه عن المخالفين بالمدينة

بالتعاون مع الشرطة.. جهاز مدينة 6 أكتوبر يواصل حملات ضبط المخالفات وإزالة التعديات

ترشيحاتنا

قائمة بأسماء البنوك التى تقدم خدمة السداد الإلكترونى على المنظومة الجديدة للضرائب

أخبار التوك شو.. شقيق شهيدين في ليبيا: شاهدت فيلم ذبح إخوتي على يد داعش.. موسى: شعب مصر فرحان ببرونزية مونديال الأندية.. وزيرة الصحة: مصر سجلت ثانى نمو اقتصادي خلال جائحة كورونا

أول تعليق من قائد جيش ميانمار بعد فرض عقوبات ضده

شاهد.. منة فضالي تحتفل بإحراز الأهلي برونزية مونديال الأندية

بعد تتويج الأهلى ببرونزية كأس العالم.. شوبير: حد ليه شوق في حاجة .. شاهد

على وضعك.. الأهلي يوجه رسالة خاصة لـ الشناوي عقب التتويج بالبرونزية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل

بإطلالة عصرية.. وعد تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور