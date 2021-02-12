كيف تتغلب على اكتئاب الشتاء بسهولة؟

تجبرنا درجات الحرارة الباردة على أن نكون أقل إنتاجية وحيوية، نتيجة لذلك نشعر بالتوتر وعدم الحافز لفعل أي شيء، ولكن لا داعي للقلق نقدم إليكم بعض الطرق لتفادي كآبة الشتاء، نقلا عن موقع " ب رايت سايد " .





تقليل الضوء الأزرق

إيقاع الساعة البيولوجية الخاصة بك (النوم / دورة أعقاب) يحصل افسدت بسبب الضوء الأزرق، يتباطأ إفراز الميلاتونين عندما تتعرض للضوء لفترة طويلة، إذا كنت ملتصقًا بهاتفك قبل النوم ، فسوف تستيقظ وأنت تشعر بالتعب والترنح.

يمكن العثور على الضوء الأزرق في أدوات مثل الهاتف ، والكمبيوتر ، والتلفزيون ، وحتى القارئ الإلكتروني غير الضار، تأكد من وضع التكنولوجيا الخاصة بك بعيدًا قبل ساعة على الأقل من النوم.





ارتدي ملابسي بدون سبب

إن عدم الاعتناء بنفسك عندما تشعر بأسوأ ما لديك هو خطأ شائع يرتكبه الناس. لا تشعر بالاكتئاب فحسب ، بل تشعر بالفوضى أيضًا.

اختر زيًا لطيفًا يعجبك حقًا ، ومارس بعض العناية بالبشرة ، واعمل على شعرك.. في نهاية طقوس الرعاية الذاتية هذه ، ستشعر بأنك متماسك ومحفز أكثر لمواصلة يومك.





ارقص بجنون

إذا كنت لا تستطيع وصف مشاعرك بالكلمات ، فافعل ذلك من خلال الحركة. يمكنك قتل عصفورين بحجر واحد أثناء ممارسة الرياضة وتحسين مزاجك . يفرز الرقص الإندورفين (الهرمونات السعيدة) التي تساعدك على درء الاكتئاب، إلى جانب ذلك ، يمكن أن يكون الرقص استراحة لطيفة من المهام المملة.





قم بإنشاء لوحة رؤية.

لوحة الرؤية هي في الأساس صورة مجمعة تتكون من صور أو نصوص أو رسومات، إنه بمثابة دافع يومي لتحقيق أحلامك، تساعدك لوحة الرؤية على فهم ما تريده من هذه الحياة، مجرد التفكير في مستقبلك المشرق ونجاحك يمكن أن يبهجك، خذ قصاصات المجلات القديمة أو اطبع الصور وضعها على السبورة وأضف اقتباسات وربما ألصق بعض صورك، أنت الآن جاهز لغزو العالم.





قم بتفكيك مساحتك

تخيل هذا: أنت تشعر بالتعب والكسل دون دافع للعمل على الإطلاق. وفوق كل ذلك ، غرفتك مليئة بالفوضى. تضيف مساحتك المزدحمة إلى شعورك العام بالتعب، هذا ليس جيدًا، اضبط عداد الوقت لمدة 5 دقائق على الأقل ، وحدد المنطقة التي تريد تنظيفها، يمكن أن يكون مكتبًا أو حتى سريرك.. ستبدأ في التخلص من القمامة جنبًا إلى جنب مع سلبيتك. ربما يمكنك تشغيل بعض الموسيقى والرقص قليلًا وفويلا - سيختفي مزاجك السيئ!





خذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي.





إنه لأمر محبط للغاية أن تنظر إلى الحياة "المثالية" للجميع على الإنترنت ، خاصة عندما تشعر بالإحباط. لماذا تعذب نفسك؟ يمكن حل المشكلة بلمسة من أصابعك: ما عليك سوى حذف حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تجعلك تشعر بالفزع. حتى العلم يمكنه دعم ذلك : يشعر الأشخاص الذين يتعرضون لوسائل التواصل الاجتماعي بالوحدة والاكتئاب.





الخروج من المنزل.

من المغري جدًا البقاء تحت تلك البطانية المنفوشة لفترة أطول قليلًا ، لكنك ستقع في الفخ وينتهي بك الأمر بالشعور بالسوء، حاول الحصول على بعض الهواء النقي. وقد تم ذلك ثبت علميا أن انخفاض أشعة الشمس ينتج مستويات أعلى من الميلاتونين. باختصار ، هذا هو سبب اكتئاب الشتاء.





اكتئاب الشتاء هو أمر خطير، ومع ذلك يعتقد بعض الناس أن كآبة الشتاء خيالية ولا ينبغي اعتبارها مشكلة حقيقية.. هل تعتقد أن الناس يجب أن ينتبهوا للقضية أو يرفضوها؟







