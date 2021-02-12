عرض جزيرة الحياة على مسرح ثقافة أسوان

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عرض مسرحي للأطفال بعنوان "جزيرة الحياة" على مسرح فوزى فوزى "المسرح الصيفى" بفرع ثقافة أسوان، وذلك ضمن شرائح المسرح، بطولة سيف أسامة، يوسف أشرف، محمد محسن، مازن ياسر، شيماء رجب، مروة صالح، مينا صبحي، شفاء ماهر، تأليف حسام عبد العزيز، استعراض شعبان محمد، ديكور حسن محمد، تنفيذ ديكور أحمد السودانى ومحمود كشك، إضاءة محمود فتحى وباسم محمد عيد، مخرج مساعد محمد موسى، إخراج محمد عبد المنعم محمد.





تدور فكرة العرض حول الطفل بليد الذي يكره العلم والتعليم فتظهر له مجموعة من الكتب الذي تخبره عن كنز موجود في كهف الأماني داخل جزيرة الحياة، ولكن بشرط وهو أن يذهب مع الكتاب في رحلته داخل الجزيرة، ويذهب بليد إلي الجزيرة للبحث عن كهف الأماني ويواجه بعض الصعوبات والمخاطر ولكن بمساعدة الكتاب ينتصر علي هذه الصعوبات إلي أن يفقد كتابه في نهاية الرحلة، وينجح في الاختبار الأخير ويطلب منه الحكيم طلب أمنيته وجائزة لاجتيازه تلك المخاطر والصعوبات فيتمني أن يعود له الكتاب مرة أخرى .



