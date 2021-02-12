خاص| جمال سليمان يصور مشاهد مسلسله الجديد في الإسكندرية والساحل الشمالي





علم موقع "صدى البلد" أن جمال سيلمان، سيقوم بتصوير عدد كبير من المشاهد في إسكندرية والساحل الشمالي، برفقة فريق عمل المسلسل.





مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، الي جانب مجموعة من الشباب الصاعد وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل و وجورج أشرف.

العمل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

يواصل الفنان جمال سليمان، تصوير أحداث مسلسله الجديد الذي يحمل إسم "الطاووس"، حيث انتهى من تصوير بعض المشاهد في الهرم وجاردن سيتي.