مشاكل حشوات الزئبق والحمل.. وأضرار المشروبات الساخنة عليه

يمكن أن يكون حشوات الزئبق والحمل غير مناسبين ، حيث إن حشوات الزئبق يمثل خطورة كبيرة في حدوث تشوهات الأجنة، في كل مرة تمضغ فيها كمية صغيرة من الزئبق من الحشوة حوالي 2-20 ميكروغرام في اليوم ) يتم إطلاقها في جسمك.

يعد مضغ العلكة مشكلة خاصة لأنه يطلق كمية أكبر من الزئبق في نظامك، لذا فإن حشوات الزئبق والحمل أمر خطيرة للغاية، بالإضافة إلى أن ارتفاع درجة حرارة فمك ، على سبيل المثال عند شرب القهوة أو الشاي الساخن، يشجع أيضًا على إطلاق أبخرة الزئبق في فمك.

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آثار حشوات الزئبق والحمل مخيفة، تعتبر هذه الحشوات من أهم أسباب التسمم بالزئبق. يمكن أن يسبب هذا مجموعة واسعة من المشاكل ، بما في ذلك الهزات والأرق والصداع وتلف الأعصاب لدى الأجنة مشاكل الكلى والفشل التنفسي.

وفي دراسة حديثة أجرتها جامعة واشنطن ، وجد الباحثون أن إطلاق السموم الزئبقية في الجسم من حشوة الأسنان يمكن أن يؤدي إلى تلف طويل المدى في الدماغ من حشوات الزئبق والحمل وصولا إلى الجنين.

ومن المهم ملاحظة أن النساء الحوامل وأولئك الذين يخططون للحمل معرضون للخطر بشكل خاص. ويرجع ذلك إلى إثبات أن التعرض للزئبق له تأثير مدمر على صحة الأجنة والأطفال الذين لم يولدوا بعد .