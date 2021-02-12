حصاد مونديال الأندية| الأهلي يكرر إنجاز 2006.. وبايرن يفرض سطوته على العالم





وتوج بايرن ميونخ بلقب كأس العالم للأندية بعد الفوز على تيجريس المكسيكي بهدف دون رد ليصبح ثاني فريق يتوج بالسداسية التاريخية في عام واحد، بعد برشلونة الذي حقق هذا الإنجاز عام 2009.





الأهلي أيضا كرر إنجاز عام 2006 بحصد برونزية المونديال بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 0- 0.





كما أصبح الأهلي أكثر فريق في التاريخ يخوض عدد مباريات في كأس العالم للأندية برصيد 15 لقاء.





وشهدت بطولة كأس العالم للأندية أداءً مخيبًا لفريق بالميراس بطل أمريكا الجنوبية والمرشح الثاني للفوز باللقب بعد بايرن ميونخ، حيث خسر أمام تيجريس والأهلي، كما فشل في تسجيل أي هدف بالبطولة.





وحصد روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونج جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية، كما فاز أندريا جينياك لاعب تيجريس المكسيكي بلقب الهداف.





وجاء ترتيب الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي:





1- بايرن ميونخ " البطل"





2- تيجريس المسكيكي " الوصيف"





3- الأهلي المصري " برونزية"





4- بالميراس البرازيلي





5- الدحيل القطري





6- أولسان هيواندي الكوري الجنوبي.

أسدل الستار على بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها قطر، أمس الخميس، والتي شهدت حضورا مميزا لفريق الأهلي.