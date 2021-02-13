جامعة عين شمس في أسبوع... تفعيل خط ساخن لسرعة تواصل الكليات مع الأطباء بالامتحانات... إعلان موعد عودة الطلاب للمدن الجامعية.. انطلاق برنامج تأهيل الكوادر الإدارية

جامعة عين شمس في اسبوع :

_ تفعيل خط ساخن لسرعة تواصل الكليات مع الأطباء بالامتحانات

_اعلان موعد عودة الطلاب للمدن الجامعية

_تستعد للامتحانات بمنظومة كنترولات إلكترونية

_افتتاح مشروع تدريب وتأهيل الكوادر الإدارية

_ ألسن تطلق خدمة الاستشارات اللغوية للباحثين





شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها افتتاح مشروع تدريب وتأهيل الكوادر الإدارية اعلان موعد عودة الطلاب للمدن الجامعية بالاضافة الي تفعيل خط ساخن لسرعة تواصل الكليات مع الأطباء بالامتحانات.





افتتح الدكتور ايمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث اليوم مشروع تدريب وتأهيل الكوادر الإدارية بالجامعة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتأهيل الكوادر الإدارية وإيمانا من القيادة العليا بالجامعة بأهمية تنمية قدرات ومهارات السادة الإداريين بالجامعة لتحقيق مبادئ الجودة الشاملة ولتقديم كافة الخدمات بمعايير دولية معترف بها.



وتم تكليف مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس بوضع تصور عن المشروع وذلك بعد دراسة الاحتياجات التدريبية الفعلية للسادة الإداريين واليوم بدأ تنفيذ المشروع بالبرنامج التدريبي Etiquette and Protocol الذي تم عقده بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية المصرية للسادة رؤساء ومديري المكاتب الرئيسية بجامعة عين شمس.

يأتي هذا التدريب بداية لسلسلة البرامج التدريبية التي سينظمها مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس ضمن المشروع بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية، علي خلفية البروتوكول الموقع بين جامعة عين شمس و معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية

وقام لفيف من السفراء بإلقاء الندوات المختلفة عن جميع المواضيع المتعلقة بالإتيكيت والبروتوكول؛ منهم معالي السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق، معالي السفيرة نهاد سيف اليزل ، معالي السفير محمد انيس وأخيرا معالي السفير قدري عبدالمطلب وتطرقت الندوات إلى مواضيع شتي؛ مثل مراسم الاتيكيت في الدبلوماسية؛ الاتيكيت أسلوب حياة؛ فن الحديث والتواصل مع الآخر وقواعد الزي والمظهر.

ودارت جميع الندوات على مدار اليوم في شكل تفاعلي بين معالي السفراء والسادة الإداريين من الحضور.





كشف مصدر مسئول بجامعة عين شمس عن موعد عودة طلاب المدن الجامعية إلى سكنهم بها استعدادا للامتحانات.

واضاف المصدر لـ صدى البلد انه سوف يتم عودة الطلاب بعد انتهاء اجازة منتصف العام مباشرة ولكن بشكل تدريجي للحفاظ علي سلامه الطلاب، بداية من يوم الخميس المقبل.

وأكد المصدر أنه تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة مع تجديد وتطوير المنشآت، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب، موضحا أن كل طالب له غرفة خاصة به.





كما أعلنت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة عين شمس الاستعداد لعودة الطلاب من اجازة منتصف العام وبمناسبة امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2020_2021 وفي اطارة جهود الجامعة في الحفاظ علي صحة الطلاب في ظل الظروق المحيطة بنا وحرصها علي انتشار فيروس كورونا المستجد .



وأكدت الادراة العامة خلال صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " انه سوف تتم عودة الطلاب الي المدن الجامعية في مواعيد محددة وفقا لجداول امتحانات الكليات المختلفة حيث لن يسمح باستقبال اي طالب او طالبة الا قبل موعد الامتحانات ب 48 ساعة علي اقصي تقدير .

وأشارت الي الالتزام بالمواعيد المقررة لكل طالب حيث لن يتم السماح باستقبال اي طالب او طالبة في غير الموعد المحدد له كما نوهت الي انه لن يتم السماح بدخول المباني لاي طالب او طالبة الابعد عمل الكشف الطبي والتحليل المقرر يوم وصوله وذلك بمقر المدينة التي يقيم بها علي نفقة الجامعة .

واوضحت الادارة العامة للمدن الجامعية عدم دخول اي طالب او طالبة مصاب بفيروس كورونا حفاظا علي سلامة باق الطلاب مؤكد انه يتم تسكين كل طالب وطالبة في ذات الغرفة التي كان يقيم بها قبل تعليق الدراسة .





ترأس الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون قطاع التعليم والطلاب ، الجلسة الشهرية المعتادة لمجلس القطاع ، والتي باشرت أعمالها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وعضوية وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب و أعضاء المجلس من الخارج، كما شهدت الجلسة استضافة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الحاسبات والمعلومات.

واستعرض د. حسام فهيم الأستاذ بقسم نظم الحاسبات بالكلية، خلال الاجتماع منظومة الكنترولات الإلكترونية التي يتضمنها نظام UMS( Universty Management System) والذي تم تدشينه و استحداثه تحت إشراف كلية الحاسبات والمعلومات؛ لتواكب تطورات المرحلة الحالية و المستقبلية في ظل ظروف الجائحة العالمية ، وبما يضمن أعلى معايير الدقة و السرعة في إعداد و إظهار النتائج بكل شفافية و يسر وبما يتوافق مع طبيعة كل نظام دراسي.

كما تم استعراض عوامل أمان النظام و آليات المراجعة والتصحيح الإلكتروني وفقًا للوائح و كيفية حساب المعدل التراكمي ، كما ناقش المجلس إمكانية توحيد رقم كودي للطالب يكون مدرجًا على النظام و كذلك تطبيق قواعد الرفع والرأفة من خلال المنظومة الإلكترونية للكنترولات.جاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها جامعة عين شمس قبيل انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 – 2021.

ووجه الدكتور عبد الفتاح سعود الشكر لفريق كلية الحاسبات و المعلومات القائم على ميكنة الجامعة و إعداد الكنترولات الإلكترونية، مشيدًا بجهوده ودقة إنجازه .

في السياق ذاته، ناقش المجلس الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب تطبيقها خلال فترة الامتحانات للوقاية من فيروس كورونا ؛ حفاظًا على سلامة جميع الطلاب ، كما تم التشديد على تعقيم و تطهير كافة المباني و المنشآت الجامعية والمدرجات والقاعات وغيرها بما يحقق أعلى درجات السلامة، مع تطبيق التباعد الإجتماعي.

وأكد على ضرورة عدم وجود أية تجمعات قبل أو بعد الامتحانات و التحقق من الالتزام الكامل بإرتداء الكمامات الطبية و قياس درجات حرارة الطلاب قبل دخول الامتحانات عن طريق كواشف الحرارة .كما تم التأكيد على وجود خط ساخن يتبع الإدارة العامة للشؤون الطبية لسرعة تواصل الكليات مع الأطباء المختصين مركزيًا في حالة الطوارئ .

كذلك استعرض المجلس جهود القطاع في مجال خدمات جودة التغذية المقدمة لطلاب المدن الجامعية من خلال لجنة سلامة وصحة الغذاء حرصًا على صحة جميع الطلاب.

كان الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و والطلاب قد استهل الجلسة بتقديم التهنئة للأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ؛بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه هذا المنصب الرفيع، كما قدم المجلس التهنئة للأستاذ الدكتور عمر الحسيني بمناسبة تعيينه عميدًا لكلية الهندسة ،متمنين لسيادتهما دوام التوفيق والسداد



